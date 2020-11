De bergen cash van Carrie Lam

Lam is volgens de Britse krant The Guardian met een salaris van omgerekend 560.000 euro per jaar een van de best betaalde politici ter wereld. Tegelijk is ze de minst populaire leider van Hongkong sinds de overdracht aan China in 1997. Na haar opmerking plaatsten gebruikers van social media foto's van hun spaarvarken thuis in contrast met haar rijkdom. Anderen vroegen zich af hoe al dat geld bij haar thuis wordt afgeleverd.