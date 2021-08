‘De doden uit Afghanistan kunnen niet praten, daarom vertel ik mijn verhaal’

Omdat hij voor een internationale organisatie werkte, vermoordden de taliban zijn vader en staken ze zijn huis in brand. Op de vlucht naar Europa moest hij zijn zoontje in het zand begraven. Nu woont Qadir Nadery in België en schreef hij een boek over de gruwel in Afghanistan. ‘Toch zal ik de hoop voor mijn land nooit opgeven.’

Als ik amper vijf dagen terug ben in de stad, komt er een telefoontje van vader. Ik heb hem nog nooit zo in paniek gehoord. ‘Kom naar huis’, zegt hij. ‘Pak je spullen en vertrek. Beter vandaag dan morgen.’ Hij vertelt dat de imam hem kwam opzoeken en zei dat de taliban me op de hielen zitten. Een commandant van de taliban had hem gewaarschuwd dat ze iedereen die met de buitenlanders samenwerkt, zullen onthoofden. Ze weten dat ik voor de internationale troepen heb gewerkt, vertelt vader, en dat ik nu voor een buitenlandse organisatie werk. Ze willen mijn vel.

Het lijken woorden uit een roman uit de middeleeuwen. Maar ze werden vijf jaar geleden uitgesproken, vorig jaar opgeschreven, en zijn vandaag opnieuw brandend actueel. Het verhaal van zijn vlucht uit Afghanistan komt sinds een week in alle hevigheid terug in de nachtmerries van Qadir Nadery (40).

Profiel Qadir Nadery Qadir Nadery werd geboren in Afghanistan in een klein dorp en leerde pas op latere leeftijd lezen en schrijven. Hij werd in 1989 als achtjarige met een eerste dodelijke aanslag geconfronteerd. Hij zag als kind hoe de taliban aanslagen pleegden, mensen vermoordden en jonge vrouwen stenigden.

Later verhuisde hij naar Kaboel waar hij met behulp van een klein woordenboek en oude kranten Engels leerde. Hij vond een job bij een Frans cultureel centrum en werkte nog voor andere internationale organisaties, waaronder een op de internationale luchthaven.

In 1995 sloeg hij op de vlucht toen de taliban op zoek gingen naar Afghanen die met buitenlanders samenwerkten. Drie dagen na zijn vlucht werd zijn vader vermoord en zijn ouderlijk huis in brand gestoken. Op de vlucht stierf zijn zoontje. Via Iran, Turkije en Griekenland belandde hij in België.

Het duurde 14 maanden voor hij een eerste gesprek kreeg om asiel aan te vragen. De aanvraag werd verworpen wegens tegenstrijdigheden in zijn verklaring. Pas na vier jaar werd de asielaanvraag in beroep toch goedgekeurd.

Qadir leerde de auteur Leo Bormans kennen, met wie hij zijn verhaal optekende in het boek ‘De knikkers van Qadir’. Dit jaar maakte Het Gevolg een toneelstuk van het boek, dat eerder dit jaar online vertoond werd en vanaf oktober begint te touren.

Qadir Nadery is een schuilnaam. Uit veiligheidsoverwegingen werden in het boek ook de andere namen vervangen.

‘Ik ben een lichaam met twee armen. Mijn ene arm is zo blij dat ik hier nu veilig ben met mijn familie. Mijn andere arm is verdrietig, angstig en doodsbang. Ik ben onrustig voor mijn vrienden en familie, en zo veel mensen in Afghanistan die al twintig jaar lang gewerkt hebben voor de mensenrechten, de democratie en de vrijheid’, zegt hij.

Qadir Nadery is zijn schuilnaam, die hij gebruikt uit schrik voor de taliban. We spreken af in een cultureel centrum in Leopoldsburg, waar hij voor het toneelgezelschap Het Gevolg Afghaanse kinderen bijstaat met taallessen. En ook repeteert voor zijn hoofdrol in het toneelstuk ‘De knikkers van Qadir’, dat gebaseerd is op het gelijknamige boek, waarin hij samen met auteur Leo Bormans zijn verhaal neerschreef.

Als je 35 jaar in oorlog geleefd hebt en al dat geweld hebt gezien, krijg je dat niet uit je hoofd.

‘Ik ken de taliban sinds ze in 1995 aan de macht kwamen. Dat ze terugkomen, is verschrikkelijk. Een echte ramp. Voor de gewone mensen, en zeker de meisjes, ziet de toekomst er zo slecht uit, zeker wanneer alle buitenlanders vertrokken zijn. De taliban houden zich nu wat gedeisd. Maar dit zijn dezelfde taliban als 25 jaar geleden.’

Lopen de mannen die uw vader executeerden en het huis in brand staken nu door de straten van Kaboel?

Qadir Nadery: ‘Soms hoor je hen zeggen dat dieven of moordenaars niet de echte taliban zijn. Maar wat is de waarheid? Ze hebben zoveel beloofd aan de Amerikanen toen die zich terugtrokken. Maar wat zijn de garanties voor volgende maand? Of over twee maanden? Wie zal hen erop wijzen dat ze hun beloftes niet nakomen? Want ze hebben de macht en hoeven geen verantwoording meer af te leggen.’

‘Ik ben geboren in oorlog en heb 35 jaar alleen oorlog gekend. Ik weet dat het echt verschrikkelijk wordt. Twintig jaar lang hebben we gewerkt voor de democratie. Twee weken geleden leefden we nog in een wereld van vrijheid. En al na drie dagen zie je overal het geweld opduiken. Elke dag worden meer mensen geslagen en vermoord.’

Uw familie is grotendeels gestorven of gevlucht, maar hebt u nog contact met vrienden in Afghanistan?

Qadir: ‘Mijn vriend Nasser is al eerder proberen te vluchten voor de moslimterroristen omdat hij met buitenlanders gewerkt had, maar hij is teruggekeerd nadat zijn vrouw en dochters bij de oversteek naar Griekenland voor zijn ogen verdronken zijn. Nu is hij net als iedereen totaal verrast door de snelheid van de machtsovername en wil hij opnieuw weg uit Kaboel. Net als de meesten heeft hij geen geen kans, ook al heeft hij bewijzen dat hij voor de internationale gemeenschap gewerkt heeft. Hij vraagt me of ik hem kan helpen, maar ik kan niets doen.’

U bent machteloos.

Qadir: ‘Ja. Ik droom ’s nachts dat ik ergens vastzit en probeer te vluchten omdat ik in gevaar ben en zal sterven, maar ik kan niet weg. Als je 35 jaar in oorlog geleefd hebt en al dat geweld gezien hebt, krijg je dat niet uit je hoofd. Dat zit vast in mijn hersenen. Wat mijn vrienden nu zeggen, voel ik diep in mij.’

‘Ze hebben hem doodgeschoten voor de deur van zijn huis’, zegt Abas zacht. ‘En daarna hebben ze het in brand gestoken, samen met twee andere huizen vlakbij. Een voorbeeld, noemden ze het. Een voorbeeld! Alleen de kraaien begrijpen de taal van de kraaien. En ze hebben overal met schoppen in de grond gezocht naar gaten waar geld zou kunnen zitten.’

Ik was met een vriend in een naburig dorp toen de taliban ons en de andere dorpelingen dwongen te kijken naar de steniging van twee meisjes.

Uw vader is vermoord omdat u voor een internationale instelling werkte. Betekent dat dat het leven van de tienduizenden Afghanen die tot voor kort hetzelfde deden in acuut gevaar is?

Qadir: ‘Het laatste wat je mag doen, is de taliban geloven als ze zeggen dat ze veranderd zijn. Twee weken geleden al zijn filmpjes opgedoken van regeringssoldaten die geëxecuteerd werden nadat ze zich aan de taliban hadden overgegeven. De internationale troepen doen er nu alles aan om het diplomatiek personeel te evacueren. Maar ze moeten hetzelfde doen met alle tolken, medewerkers en personeel van de ngo’s.’

‘Duitsland wil 10.000 Afghanen evacueren, Canada wil er 20.000 opnemen, en Australië 10.000. Maar de tijd is heel kort. Want de taliban willen tegen 11 september alle buitenlandse militairen weg. Als de Amerikaanse soldaten weg zijn, zal niemand nog naar de luchthaven durven te gaan als die bewaakt wordt door de taliban.’

In uw boek beschrijft u hoe u als kind zag hoe twee jonge vrouwen gestenigd werden door de taliban.

Qadir: ‘Ik was met een vriend in een naburig dorp toen de taliban ons en de andere dorpelingen dwongen te kijken naar de steniging van twee meisjes die volgens hen iets onreins gedaan hadden. Weg- kijken mocht niet. De dorpelingen werden aangemoedigd om mee stenen te gooien. Het was de eerste keer dat ik de gruwel van zo dichtbij zag. Ik was in pure shock.’

We zien de situatie nu vooral door de ogen van Kaboel, maar uw getuigenis maakt duidelijk dat die gruwel op het Afghaanse platteland is blijven duren.

Qadir: ‘Al die tijd is de taliban actief gebleven op het platteland. Waarom denk je dat al die mensen in 2015 gevlucht zijn naar België en hier papieren gekregen hebben? Ze kwamen vooral van kleine dorpen, met namen als Noorstan, Bamian en Behsud. Ieder had zijn verhaal van geweld en kwam naar hier om te schuilen.’

Maar hebben de taliban ook geen steun op het platteland omdat de mensen de corruptie van de regering beu waren en stabiliteit wilden?

Qadir: ‘De taliban zijn de top van de ijsberg. Daaronder zit de steun van de bevolking, want zonder haar zouden ze nooit zover geraakt zijn. 2001 was een jaar zonder islamterreur, waarbij het land veilig en vrij was. Waarom heeft dat niet lang geduurd? Omdat de corruptie overal zat. Kijk naar wat onze president vorige week gedaan heeft: gevlucht met zakken vol geld, een dag nadat hij gezegd had dat hij Kaboel zou verdedigen.’

Wat denkt u van de Amerikanen, die het land plots aan zijn lot overlaten?

Qadir: ‘Ik ben niet kwaad, maar ik begrijp het niet. Ze hebben twintig jaar lang zoveel geld in ons gestoken en hier tot 150.000 soldaten gestationeerd. Wat is het resultaat? Niets. Helemaal niets. De rechten van de mensen, de vrouwen, de kinderen: ze zijn weer allemaal weg.’

Wat kan het Westen nog doen?

Qadir: ‘Blijven kijken. ‘Taliban, I watch you!’ En druk blijven uitoefenen als de gewone mensen niet kunnen doen wat ze willen: werken, brood kopen en veilig en vrij zijn.’

Europa is bang voor een vluchtelingencrisis zoals in 2015 en zegt nu al dat het gros van de vluchtelingen in de regio opgevangen moet worden.

Qadir: ‘Ik hoorde de Belgische minister van Migratie deze week zeggen dat echte vluchtelingen hier opgenomen zullen worden. Het beleid moet streng en rechtvaardig zijn. Maar het mag geen loterij zijn, zoals nu wel het geval is.’

Ik heb mijn identiteitspapieren bij me en een document waarop staat dat mijn vader de grond waarop wij wonen heeft gekregen van zijn vader en zijn grootvader. Dat hebben we laten vertalen, maar De Grote Portier bekijkt mijn documenten niet. ‘Alles wat uit Afghanistan komt, kan nagemaakt zijn’, zegt hij. Hij springt van de hak op de tak. Hij wil me in het nauw drijven, laten vastlopen in het drijfzand van herinneringen. Drie uur later wankel ik naar buiten.

In uw boek beschrijft u hoe uw asielaanvraag in België werd afgewezen na een keiharde ondervraging waarin een paar inconsequenties naar boven waren gekomen. Het kostte u bijna vier jaar om in beroep gelijk te krijgen.

Qadir: ‘Ik heb verteld dat ik een Hazara ben, een minderheid die onderdrukt is en volgens de Verenigde Naties in gevaar is. Ik heb verteld dat ik voor drie internationale organisaties gewerkt heb. Maar toch werd ik aanvankelijk afgewezen en moest ik teruggestuurd worden. Maar ik heb van mijn ouders geleerd de hoop nooit op te geven, en te blijven vechten.’

Hebt u het boek geschreven om die strenge asielprocedure aan te klagen?

Qadir: ‘Het Commissariaat-Generaal van de Vluchtelingen kent de situatie in Afghanistan misschien beter dan ikzelf, maar die mensen zouden ook moeten weten dat je je na 35 jaar oorlog niet elk detail bij zo’n interview kan herinneren. Een ex-collega die in Duitsland belandde, werd na zes maanden wel erkend. Ook in Nederland staat in officiële documenten dat Afghanen die voor de buitenlandse troepen hebben gewerkt in gevaar zijn. Blijkbaar zijn de wetten van Europa niet voor iedereen gelijk.’

De Afghanen zullen het risico blijven nemen om de gevaarlijke tocht naar Europa te maken, zelfs als hun kansen om het te halen geslonken zijn tot 5 procent.

‘Ik heb mijn verhaal vooral verteld om anderen te inspireren. De dode mensen kunnen niet praten, dus is het aan mij om over het verdriet, de pijn en de angst te vertellen. En intussen geef ik ook een boodschap mee: jullie kunnen niet het probleem van de vluchtelingen oplossen, maar moeten wel beseffen dat het leven van mensen in gevaar is.’

De machtsgreep van de taliban heeft ook hier een impact, zei de Antwerpse burgemeester Bart De Wever, die voor een dreigingsanalyse pleit. Bent u bang van de extremisten in de Afghaanse gemeenschap hier?

Qadir: ‘Niet meteen. In het begin was ik daar wat ongerust over, nu niet meer. Ik ga ervan uit dat iedereen die hier als vluchteling papieren gekregen heeft, gevlucht is uit angst voor de taliban. Anders waren ze hier niet erkend geweest.’

U vluchtte met uw gezin door de bergen naar Iran, langs grenswachten Turkije in en via de dodelijke Middellandse Zee naar Griekenland, waar de rubberen boot voor u zonk en u uw reisgenoten zag verdrinken. Zal die route weer massaal gebruikt worden als mensen niet via de luchthaven weg kunnen?

Qadir: ‘Ja. In 2015 zijn bijna 50.000 mensen gestorven in de bergen of op zee op weg naar Europa. Ik heb een groot risico genomen om die route te nemen, met misschien maar 20 procent kans om hier te raken. De Afghanen zullen dat risico blijven nemen, zelfs als hun kansen geslonken zijn tot 5 procent.’

We wikkelen Khaibar in witte doeken en graven een gat in de grond zoals alleen vaders dat kunnen. We plaatsen een witte steen op het zand en schrijven er zijn naam op. De naam van onze toekomst. De naam van de kleinzoon van de grootvader die net als hij stierf in het bloedspoor van zijn familie op de vlucht. De naam van een weerloos kind in een land waar oneindig veel meer vechtersbazen zijn dan dokters of leraren. De naam van een kind zoals er elke dag duizenden sterven terwijl iedereen toekijkt; de een hulpeloos, de ander radeloos, de meesten achteloos.

Tijdens uw vlucht verloor u uw zoontje omdat u hem niet kon behandelen voor astma. U verloor vrienden en het grootste deel van uw familie. Hoe komt het dat u niet verbitterd klinkt?

Qadir (na een lange stilte): ‘We woonden in een dorp met nog twintig andere families. Rond ons lagen nog zulke dorpen, waar elk gezin iemand in de oorlog had verloren. Als kind dacht ik dat het leven gewoon zo was. Er bestonden geen computers of gsm’s, en ik wist helemaal niet dat er veilige landen waren. De rechten van de mens kende ik niet eens.’

‘Als kind heb ik mijn broertje en zusje zien sterven. Mijn andere broer is gevlucht naar het buitenland en is daar gestorven. Natuurlijk is er dan een moment dat er geen tranen meer overblijven in je ogen om te huilen. Maar voor mijn vader en moeder moet dat nog veel erger geweest zijn. Hoe diep kan pijn zijn?’

En die pijn komt nu terug?

Qadir: ‘De onrust, de dromen, de schrik voor mijn vrienden en voor de gewone Afghanen: het is allemaal terug. Eergisteren heb ik zitten wenen. Sindsdien heb ik hoofdpijn. Ik denk aan die jongens die zich vasthielden aan dat vliegtuig. Een van hen had voordien een tekst geschreven: ‘Ik kan zo niet verder leven’, stond erop.’

‘Aan elke oorlog komt een einde’, zegt uw vader in het boek. Gelooft u hem nog? Kan er ooit vrede komen in Afghanistan?

Qadir: ‘Natuurlijk. Maar zonder steun van landen met macht lukt dat nooit. Zelf kunnen we het nooit oplossen. In 2001 is het gelukt: toen waren de taliban verdwenen en kenden we vrijheid. Maar daar had je wel 150.000 buitenlandse soldaten voor nodig. Ook nu zullen de oplossingen van elders moeten komen, met iemand die een doel heeft voor Afghanistan.’

Schermvullende weergave ©Karoly Effenberger

Waar blijft u die hoop halen?

Qadir: ‘Mijn vader zei altijd dat we granaatappelbomen zouden planten op het grote veld naast ons als er vrede en vrijheid kwam. Maar de situatie werd almaar erger, en uiteindelijk is mijn vader vermoord en ons dorp in brand gestoken, net als honderden dorpen in onze provincie.’

‘Maar ik ben al die tijd blijven hopen. En heb hier in België drie jaar geleden granaatappelbomen geplant. Daaronder heb ik de acht knikkers uit mijn kindertijd begraven die ik als enige bezit meegenomen heb op mijn vlucht uit Afghanistan. Dat zijn de diamanten van de hoop uit mijn jeugd. En die hoop wil ik nooit opgeven.’

Qadir Nadery en Leo Bormans, ‘De knikkers van Qadir’, Lannoo, 2020, 336 blz.