De 'straffer' klampt zich vast aan Filipijnse macht

Rodrigo Duterte wil als vicepresident nog eens zes jaar zijn macht bestendigen in de Filipijnen. Alle mensenrechtenschendingen ten spijt blijft hij immens populair.

Omdat de grondwet hem maar één termijn van zes jaar gunt, doet Filipijns president Rodrigo Duterte volgend jaar dan maar een gooi naar het vicepresidentschap. Zijn partij maakte dinsdag bekend dat hij 'ermee instemde het offer te brengen en gehoor te geven aan de oproep van het volk'. Veeleer lijkt de 76-jarige Duterte zijn macht over de ruim 7.000 Filipijnse eilanden te willen bestendigen en zijn immuniteit te behouden bij mogelijke rechtszaken en politieke vervolging.

Het Internationaal Strafhof begon een vooronderzoek naar Dutertes bloedige war on drugs, waarbij massaal misdaden tegen de mensheid gepleegd zouden zijn.

Door zijn volkse imago blijft Duterte erg populair bij de Filipijnse bevolking.

Duterte bestormde in 2016 het wereldtoneel als vuilgebekte populist, die een snoeiharde war on drugs beloofde. Net als in de zuidelijke miljoenenstad Davao, waar hij ruim twee decennia burgemeester was geweest, spoorde hij zijn ordetroepen openlijk aan een bloedige strijd te beginnen tegen drugsdealers en -gebruikers.

Critici wijzen op de inzet van doodseskaders en massale buitengerechtelijke executies, waarbij tienduizenden slachtoffers zijn gevallen. De openbaar aanklager van het Internationaal Strafhof begon al een vooronderzoek wegens misdaden tegen de mensheid.

Hoerenzoon

Intussen heeft Duterte ook de jarenlange strijd met maoïstische rebellen nieuw leven ingeblazen, waarbij volgens hem 'mensenrechten genegeerd' moeten worden. In een land waar nieuwe politieke leiders wel vaker hun voorgangers laten veroordelen, schuwt hij evenmin het gerecht in te schakelen om kritische politici, journalisten en activisten gevangen te zetten.

Zowel gewezen Amerikaans president Barack Obama als paus Franciscus noemde hij 'een hoerenzoon' toen ze zijn bloedige beleid op de korrel namen. Anderen valt hij aan hij via sociale media. Over vrouwenverkrachtingen maakte hij meer dan één misselijkmakende grap. Zijn bijnamen zijn legio. Van 'de straffer' over een Clint Eastwood-achtige 'Duterte Harry' tot 'de Filipijnse Donald Trump'. Al weerlegt hij die laatste vergelijking. 'Ik ben geen racist.'

Populair

Alle commotie ten spijt blijft Duterte ongemeen populair in eigen land. Hoewel zijn bochtige corona-aanpak en timide reactie op de Chinese expansie in de Zuid-Chinese Zee hem wat van zijn aanhang deed verliezen, steunt nog altijd zo'n 60 procent van de Filipijnen Dutertes beleid. Gewone landgenoten smaken zijn volkse parler-vrai, na decennia bestuurd te zijn door een corrupte elite. De schoenenkast van Imelda Marcos, de weduwe van de overleden dictator, is nog altijd legendarisch.

Ondanks de coronaklap blijven de Filipijnen een van de snelst groeiende Aziatische economieën. Duterte zette fors in op infrastructuurwerken, scoort goede punten op het vlak van onderwijs en armoedebestrijding en krijgt wel degelijk applaus voor zijn war on drugs.