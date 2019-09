Deal tussen VS en taliban brengt nog geen vrede

De Verenigde Staten hebben met de Afghaanse taliban een principeakkoord bereikt om een einde te maken aan het geweld. Dat betekent niet dat de taliban de wapens neerleggen.

Na maandenlange onderhandelingen in Qatar hebben de Amerikanen en de taliban het op een akkoordje gegooid. De VS halen bijna 5.000 militairen weg uit Afghanistan en sluiten binnen 135 dagen vijf militaire bases. Dat maakte de Amerikaanse speciaal gezant Zalmay Khalilzad bekend bij de presentatie van het ontwerpakkoord. De deal is pas rond na goedkeuring door president Donald Trump.

Vlak na de aankondiging van de deal met de Amerikanen vielen 16 doden bij een aanslag door de taliban.

In ruil voor de gefaseerde terugtrekking beloven de taliban dat terreurgroepen Afghanistan niet gebruiken als uitvalsbasis voor aanvallen tegen de VS en bondgenoten. De aanslagen van 11 september 2001 waren door Al Qaida gepland vanuit Afghanistan, dat toen gecontroleerd werd door de taliban. De Amerikaanse vergeldingsactie na 9/11 mondde uit in de langste oorlog ooit voor de VS.

Khalilzad benadrukte dat het akkoord geen formeel staakt-het-vuren is. Daarover moeten de Afghaanse partijen onderling onderhandelen. De taliban weigeren echter te praten met de regering van president Ashraf Ghani, die ze beschouwen als een marionettenbewind van de VS.