Door de geopolitieke spanningen tussen het Westen en China verplaatsen bedrijven deels hun productie uit China. Maar echte ‘ontkoppeling’ of ‘derisking’ is voorlopig verwaarloosbaar. In het kielzog van verhuizende bedrijven, verkassen Chinese fabrieken en toeleveranciers mee. En die halen hun spullen nog steeds uit... China.