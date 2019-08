Demonstranten leggen luchthaven Hongkong lam

De acties zetten de directie van de luchthaven, die bekend staat om zijn enorme efficiëntie, aan tot drastische maatregelen. 'Door het protest op de luchthaven zijn de activiteiten op de internationale luchthaven grondig verstoord. De vluchten waarvoor de incheckprocedure afgerond is, vertrekken nog. Alle andere vluchten die voor maandag gepland stonden, zijn geschrapt', klonk het maandag in de loop van de dag.

Cathy Pacific

Niet alleen het nieuws over de schrapping van de vluchten had een impact op de koers. China riep overheidsambtenaren op de Hongkongse luchtvaartmaatschappij te boycotten. Werknemers van Cathay Pacific die deelnemen aan de protestacties tegen de autoriteiten in de voormalige Britse kolonie wacht bovendien ontslag.

Peking

Steeds meer dringt de vraag zich op hoelang China nog gaat toekijken terwijl de demonstraties in de stadstaat escaleren. Vorige week had Peking al gewaarschuwd 'de enorme kracht van de centrale regering niet te onderschatten'.

Uitleveringswet

Lam blijft voorlopig de steun genieten van Peking. In een poging de demonstraties in te dijken gaan agenten steeds agressiever te werk. Met gewelddadige confrontaties tussen de ordediensten en de betogers tot gevolg.

Verenigde Staten

Het is de eerste keer sinds het Verenigd Koninkrijk in 1997 de controle over Hongkong teruggaf aan China dat het gebied de autoriteiten in Peking met zoveel hoofdbrekens opzadelt. De Aziatische reus beschuldigt de Verenigde Staten ervan achter de sociale onrust te zitten.