‘Dit is niet zomaar boerenprotest, maar Modi’s grootste uitdaging’...

India en de rest van de wereld keken deze week hoe Indiase boeren het historische Rode Fort in de hoofdstad New Delhi bestormden. Ze protesteren tegen de liberalisering van de landbouwsector. 'De boeren zullen niet opgeven. Dit gaat over hun leven.'

Met tienduizend tractoren en nog eens duizenden te voet of te paard trokken de betogers dinsdag het centrum van New Delhi in. In hun tocht naar het Rode Fort, een toeristische trekpleister en nationaal symbool, braken ze door de politiebarricades.

Alles draait om drie wetten die een privatisering en deregulering van de Indiase landbouwsector inluiden. De boeren vrezen dat de kleine landbouwer geen overlevingskansen meer krijgen. Ze eisen dat de regering-Modi de wetten onmiddellijk intrekt.

De timing van de bestorming was niet toevallig de nationale feestdag van India, een symbolisch en traditioneel groot feest met als vast onderdeel een spectaculaire militaire parade. Meerdere demonstranten en politieagenten raakten gewond. Minstens één demonstrant kwam om het leven.

Volgens de Indiase ontwikkelingseconome Jayati Ghosh is dit protest anders dan voorgaande acties. 'Het gaat niet zomaar om een groepje boze landbouwers. Dit raakt meer dan 70 procent van de bevolking.'

Wie is Jayati Ghosh? Jayati Ghosh is een Indiase ontwikkelingseconome en hoogleraar economie aan de Universiteit in Massachusetts. Bijna 35 jaar doceerde ze economie aan de Jawaharlal Nehru University in New Delhi. Ghosh is auteur van verschillende boeken en won diverse prijzen in haar onderzoeksgebied. Vorige week werd ze samen met Joseph Stiglitz en 18 andere prominenten door de Verenigde Naties benoemd om secretaris-generaal António Guterres te adviseren over de sociaal-economische uitdagingen in de postcoronasamenleving.

Waarom zijn de boeren zo kwaad?

Jayati Ghosh: ‘De directe aanleiding zijn drie nieuwe landbouwwetten. Op het eerste gezicht lijken ze goed voor de landbouwers. Volgens de regering van premier Narendra Modi moeten ze de landbouwsector 'efficiënter' en 'moderner' maken. Maar in werkelijkheid ondermijnen ze het bestaande systeem dat landbouwers enige bescherming biedt.’

‘De regering-Modi wil dat de boeren voortaan zelf deals sluiten met afnemers en zelf een prijs bepalen. Vandaag worden goederen verhandeld op gereguleerde markten aan een minimumprijs. Boeren vrezen dat grote bedrijven hen uit de markt zullen concurreren. Ook de angst voor speculatie is groot.'

'De nieuwe wetten geven ook de vrijheid om landbouwcontracten te sluiten met grote bedrijven. Dat klinkt goed, maar de nieuwe wet maakt het bijna onmogelijk voor de boeren om een geschil voor de rechtbank te brengen. De landbouwers vrezen uitbuiting door de grote bedrijven.'

Is die angst terecht?

Ghosh: ‘Ja. De Indiase boeren hebben het al eens meegemaakt. PepsiCo maakt aardappelchips (van het merk Lay's, red.) in Punjab. De eerste jaren bood het hoge prijzen aan de boeren. Veel landbouwers zagen opportuniteiten en stapten over op de aardappelteelt.'

'Maar eenmaal PepsiCo de controle had, verlaagde het de prijzen of betaalde het maar voor de helft van de geleverde goederen. De boeren voelden zich bedrogen. Stel je voor dat je niet eens over rechtsmiddelen beschikt om dat aan te klagen.’

De hervormingen maken het bijna onmogelijk voor de boeren om een geschil voor de rechtbank te regelen. Jayati Ghosh Indiase ontwikkelingseconome

Miljoenen kleine Indiase boeren zijn afhankelijk van een model dat door de overheid wordt rechtgehouden. Kunnen private investeringen de efficiëntie en productiviteit niet opschalen?

Ghosh: ‘Ik ben een grote voorstander van modernisering en betere technologieën. Ik begrijp gewoon niet waarom dat dat altijd moet gebeuren via grote bedrijven.'

'Kijk naar de Europese landbouw. Neem Italië of Zweden. Jullie succesvolste landbouwverhalen worden geschreven door kleinere of middelgrote boerderijen. Vaak werken die via coöperaties. Waarom kunnen de schaalvoordelen niet gecreëerd worden via een dergelijk model?’

'De Modi-regering blijft volhouden dat de hervormingen de boeren een hogere prijs voor hun gewassen zullen opleveren. Maar, vragen de boeren zich af, waarom worden de huidige minimumprijzen dan niet het wettelijke minimum? De overheid weigert natuurlijk om dat te doen. Ze blijft herhalen dat de boeren het niet begrijpen en dat alles voordelig zal uitdraaien.'

Ruim 80 procent van de Indiase boeren zijn kleine landbouwers met weinig land of inkomsten. Als de drie wetten niet de juiste richting geven, wat moet dan wel gebeuren?

Ghosh: ‘Het klopt dat de sector al jarenlang in een crisis zit. Veel Indiase boeren zitten diep in de schulden en het zelfmoordpercentage ligt hoog.'

'Maar oplossingen voor de problemen zijn voorhanden. Verschillende toonaangevende experten gaven gedetailleerde aanbevelingen voor alle aspecten van de sector: leningen, irrigatie, landbouwtechnieken en ga zo maar door.'

'Tijdens de verkiezingscampagne juichte Modi die aanbevelingen toe en beloofde ze toe te passen. Maar in de zeven jaar dat zijn regering al aan de macht is, doet ze compleet het tegenovergestelde.'

De grote bedrijven die voordelen halen uit de hervorming werden niet toevallig groot tijdens de Modi-regering. Jayati Ghosh Indiase ontwikkelingseconoom

'De grote bedrijven die voordelen halen uit de hervorming werden niet toevallig groot tijdens de Modi-regering. Denk aan Reliance van Mukseh Ambani (De Indiase miljardair Ambani heeft een vermogen van 76.9 miljard dollar en is daarmee de 14de rijkste persoon ter wereld, red.) of aan de Adani-groep van Gautam Adani.'

Steunt de brede bevolking de protesten?

Ghosh: ‘Ze zijn de protesten. Elke familie in India kent wel iemand die mee protesteert. 40 procent van de Indiase bevolking werkt in de landbouw. 70 procent heeft een familielid dat afhankelijk is van de landbouw.'

'Dit is niet zomaar een protest van wat ontevreden boeren. Dit gaat over bijna de volledig bevolking. Dat maakt een groot verschil met de vorige protesten in Indië. Modi doet er dan ook alles aan om de groep betogers in diskrediet te brengen.'

Hoe probeert de regering dat te doen?

Ghosh: 'Ze beweert dat de betogers anti-nationalisten zijn. Ook probeert ze de protesten te framen als een religieuze strijd (Betogers hesen de religieuze sikhvlag toen ze de top van het Rode Fort bereikten. India is overwegend hindoeïstisch, terwijl moslims 14 procent en sikhs minder dan 2 procent van de bijna 1,4 miljard inwoners uitmaken, red.). '

Tijdens de bestorming van het Rode Fort waren er overduidelijk agents-provocateurs aanwezig. Ze kaapten de betoging. Jayati Ghosh Indiase ontwikkelingseconome

'Tijdens de bestorming van het Rode Fort waren er overduidelijk agents-provocateurs aanwezig. Ze kaapten de betoging.'

Hoe moet het nu verder?

Ghosh: ‘Moeilijk te voorspellen. De regering beloofde de wetten twee jaar uit te stellen. Maar de boeren vertrouwen het niet. Ze willen niets minder dan een volledige intrekking.'