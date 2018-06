Dit mag u verwachten van Kims ontmoeting met Trump

In Singapore kijken Donald Trump en Kim Jong-un elkaar dinsdag in de ogen. Dat het Noord-Koreaanse regime snel zijn nucleaire levenslijn opgeeft, lijkt onwaarschijnlijk.

Sentosa, een Singaporees eiland vol luxehotels, casino’s en golfterreinen, betekent in het Malay ‘vrede en rust’. Ooit heette het Pulau Blakang Mati, het eiland waar de dood uit de rug komt, omdat de Japanse bezetter er tijdens de Tweede Wereldoorlog duizenden Britten, Australiërs en Chinezen executeerde.

De locatie waar de Amerikaanse president Donald Trump en de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un dinsdag neerstrijken, illustreert alvast perfect de extreem volatiele aard van hun historische ontmoeting.

Vorige zomer vreesde de wereld nog een nucleaire oorlog. Met een resem raketlanceringen bewees Kim wel degelijk over een kernwapenarsenaal te beschikken, waarop Trump dreigde met ‘fire and fury’. ‘Maximale druk’ van economische sancties, unilateraal en via de Verenigde Naties, bleek effectiever om het stalinistische regime tot de orde te roepen. In februari verraste Kim al door een delegatie te sturen naar de Olympische Winterspelen die erfvijand Zuid-Korea organiseerde. Eind april volgde een top met de Zuid-Koreaanse president Moon Jae-in. Daarna nodigde Kim zowaar Trump uit om als eerste leiders van hun landen ooit samen te zitten.

Scepsis

De verwachtingen zijn dinsdag even hooggespannen als zwanger van scepsis. Volgens Trump gaat het vooral om een kennismakingsgesprek. Misschien komt er zelfs uitzicht op een vredesakkoord, de Koreaanse oorlog eindigde in 1953 enkel met een wapenstilstand. ‘Dat is het makkelijke deel’, aldus Trump. Het ultieme doel van de Verenigde Staten - de denuclearisatie van het Koreaanse schiereiland - lijkt op korte termijn onhaalbaar. Al was het maar omdat beide landen er een andere definitie op na houden.

De denuclearisatie van het Koreaanse schiereiland moet totaal, verifieerbaar en onomkeerbaar zijn. Mike Pompeo Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken

Volgens Trumps minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo moet de Noord-Koreaanse nucleaire ontwapening ‘totaal, verifieerbaar en onomkeerbaar’ zijn. Pyongyang toonde alvast goodwill door te stoppen met rakettests en kernproeven. Kim liet ook zijn belangrijkste testsite ontmantelen en verwijderde deze week drie hardliners uit zijn legertop. Maar hoeveel verder wil hij gaan? Zijn voorgangers - vader Kim Jong-il en opa Kim Il-sung - maakten ook veel beloftes in ruil voor financiële steun, maar losten die nooit in.

De crux is of Kim bereid is ook zijn bestaande kernwapenarsenaal geleidelijk af te bouwen. Dat komt erop neer dat hij de levensverzekering van zijn dictatoriale regime opgeeft. Wil hij daar deadlines aan koppelen en inspecteurs toelaten in zijn uiterst gesloten land? En bezorgt hij hen een volledige inventaris van zijn wapens, wat Noord-Korea tot dusver altijd weigerde? Wil hij ook zijn chemische wapens inleveren? Laat staan over mensenrechten in zijn ultrarepressieve heilstaat praten? De vragen zijn legio. En de Noord-Koreaanse eisen ook.

Volgens Pyongyang kan een denuclearisatie nooit unilateraal gebeuren. De nationale veiligheid ter wille wil het garanties dat de VS hun 28.000 troepen in Zuid-Korea terugtrekken, dat het Amerikaanse rakettenschild er verdwijnt en dat de sancties snel opgegeven worden.

Dat lijkt evenmin haalbaar, sinds Trump dit jaar notoire haviken als Pompeo en nationaal veiligheidsadviseur John Bolton benoemde. Bolton waarschuwde Kim onlangs zelfs voor het lot van Muammar Khadaffi, de Libische leider die ook zijn kernwapens inleverde maar later met Amerikaanse hulp afgezet en vermoord werd. Op de achtergrond ijveren China en Rusland, als steunpilaren van Pyongyang, dan weer voor de Koreaanse status quo.

Little Rocket Man

De meest onvoorspelbare factor lijkt vooral Trump te zijn. Nu eens tierend op ‘little Rocket Man’, dan weer dromend van een plaats in de geschiedenisboeken. Bondgenoten Japan en Zuid-Korea vrezen dat hij wel eens te inschikkelijk zou kunnen zijn. Een Zuid-Koreaanse oppositieleider maakte zelfs de vergelijking met het Verdrag van München, waar Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk instemden met de annexatie van Tsjechoslovakije door nazi-Duitsland.

De vastgoedmiljardair Trump pocht graag meester te zijn in de ‘art of the deal’. Na anderhalf jaar presidentschap is daar weinig bewijs van. In eigen land realiseerde hij een enorme belastingverlaging, maar de hervorming van Obamacare en de regularisatie van illegale migrantenkinderen faalden. Ook internationaal brak hij meer af dan op te bouwen: de VS stapten uit het Klimaatakkoord van Parijs en de nucleaire deal met Iran. En er dreigen handelsoorlogen met China, de EU en buurlanden Mexico en Canada.