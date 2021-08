Dodelijke aanslagen aan luchthaven in Kaboel eisen zeker 13 doden

Bij minstens twee explosies in de Afghaanse hoofdstad Kaboel zijn zeker 13 doden en tientallen gewonden gevallen. Wie achter de aanslagen zit, is nog niet duidelijk, maar volgens Amerikaanse en lokale media gaat het om zelfmoordaanslagen.

Aan de luchthaven van Kaboel, waar al dagen chaos heerst sinds de taliban weer aan de macht zijn in Afghanistan, heeft zich donderdag een explosie voorgedaan. Bij een hotel in de buurt gebeurde nog een tweede ontploffing. Onder Afghaanse burgers, talibanstrijders en Amerikaanse soldaten vielen meerdere doden.

De essentie In Afghanistan is de situatie nabij de luchthaven van Kaboel geëscaleerd. Bij een vermoedelijke zelfmoordaanslag kwamen minstens 13 mensen om het leven.

Door de toenemende dreiging haastten westerse landen zich deze week al met de evacuaties uit Afghanistan.

De federale regering zette operatie-Red Kite, de Belgische evacuatiemissie, woensdagavond stop. In totaal werden 1.426 personen vanuit Kaboel naar België gevlogen.

De taliban zeggen dat minstens 13 doden zijn gevallen, meldt CNN. Volgens de nieuwszender al-Jazeera zijn ook een zestigtal gewonden opgenomen in het ziekenhuis. De taliban hebben de aanslagen al veroordeeld en zeggen dat die in door de Amerikanen gecontroleerd gebied hebben plaatsgevonden. Bij de slachtoffers zijn ook vier Amerikaanse militairen.

De aanslagen werden nog niet opgeëist, maar 'volgens Amerikaanse officiële bronnen zou het gaan om een zelfmoordaanslag', zegt CNN. Ook lokale journalisten spreken van een zelfmoordaanslag. Op sociale media circuleren schokkende beelden van zwaargewonde mensen die worden afgevoerd in kruiwagens.

Evacuaties

Sinds de taliban opnieuw de macht grepen in Afghanistan, proberen westerse landen hun inwoners te repatriëren. Tegelijk hopen veel Afghanen het land uit te geraken, uit angst voor een nieuw schrikbewind. Daardoor is het al dagen drummen aan de luchthaven. De explosie deed zich voor bij Abbey Gate, de enige ingang die nog toegankelijk was. Bij North Gate, een tweede ingang, ontstond begin deze week een vuurgevecht, waarbij een Afghaanse bewaker gewond raakte. Sindsdien is de poort gesloten.

Door zulke incidenten werd de situatie aan de luchthaven met de dag gevaarlijker. Onder andere de Verenigde Staten hadden gewaarschuwd voor een terreurdreiging aan de luchthaven. Ook de Britse viceminister van Defensie James Heappey waarschuwde eerder donderdag voor een aanslag die 'mogelijk zelfs over enkele uren' zou plaatsvinden.

Hoe onrustiger de situatie, hoe meer de tijd drong voor de evacuatiemissies. Washington verzekerde donderdag nog dat de evacuaties zouden doorgaan 'tot het einde van de Amerikaanse missie' voorzien op 31 augustus. Heel wat bondgenoten van de Verenigde Staten hebben intussen het einde van hun eigen operaties aangekondigd.

België besliste woensdag om 21.30 uur de lopende evacuaties via operatie-Red Kite stop te zetten. Rond dat uur landde het voorlopig laatste Belgische vliegtuig in de Pakistaanse hoofdstad en hadden alle Belgische militairen Afghanistan verlaten. De beslissing de evacuaties stop te zetten, kwam er na een uitdrukkelijke aanbeveling in die zin van Defensie. De reden was de imminente dreiging van een zelfmoordaanslag. Het bleek daarnaast bijzonder moeilijk tot onmogelijk geworden te zijn de luchthaven van Kaboel nog te bereiken.

1.426 Vanuit Afghanistan werden 1.426 personen geëvacueerd richting België.

Balans

Donderdag maakte premier Alexander De Croo (Open VLD) tijdens een bijzondere bijeenkomst in het parlement de balans op van operatie-Red Kite. 'Wij hebben tussen 20 en 25 augustus 1.426 personen geëvacueerd vanop de luchthaven in Kaboel ', zei De Croo.

Hij verzekerde dat alle personen die gerepatrieerd werden 'een drievoudige screening' hebben ondergaan, deels in Kaboel, deels in Islamabad en deels in Peutie. 'Ten eerste een screening van hun identiteit, op basis van paspoorten, identiteitskaarten, reisdocumenten en verblijfskaarten. Ten tweede een veiligheidsscreening, die werd uitgevoerd door het Coördinatieorgaan voor de Dreigingsanalyse OCAD, door de Staatsveiligheid, door de militaire inlichtingendienst ADIV en door de federale politie. En ten derde heeft iedereen bij

aankomst ook een PCR-test afgelegd.'

De premier bevestigde voor het eerst dat het kernkabinet maandag beslist heeft in de vroege ochtend van dinsdag 'een geheime missie' uit te voeren om mensen met bussen naar de luchthaven te brengen. 'Even hebben we overwogen aan militaire extractie te doen, waarbij militairen zich buiten de perimeter van de luchthaven begeven om mensen op te pikken. Maar we hebben dat idee vlug verlaten. Dergelijke operaties zijn extreem gevaarlijk en de kansen op succes werden als laag ingeschat', zei de premier.

Een tiental landen heeft soortgelijke operaties uitgevoerd, zei De Croo. En hij gaf toe dat woensdagochtend een poging mislukt is op die manier nog zo'n 30 personen naar de luchthaven te brengen. 'Dat toont hoe complex en gevaarlijk dergelijke operaties zijn en verklaart waarom de regering er niet over heeft gecommuniceerd', zei de premier.