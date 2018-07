Dodentol door Japanse overstromingen blijft oplopen

Een week na hevige overstromingen in Japan loopt het dodentol op tot 200 mensen. Intussen is het er tropisch warm geworden en loopt de waterbevoorrading mank.

Japan wordt getroffen door de grootste weerramp in 36 jaar. Bij overstromingen vielen vorige week tientallen doden. De dodentol is intussen opgelopen tot 200.

Intussen is het tropisch warm geworden in het land, terwijl de watervoorziening bijna stilgevallen is. Dat levert hygiënische problemen op. Tegelijk stapelt het vuilnis zich op in de straten.