Douane Rotterdam onderschept 90.000 flessen vodka voor Kim Jong-un

De flessen Russische vodka zaten verstopt in een container die op weg was naar China.

De container stond op het schip Cosco Nebula, een van de grootste containerschepen ter wereld met een opslagcapaciteit van ruim 20.000 containers, en had als bestemming China. Maar de douane voelde nattigheid en wou de container vorige donderdag controleren. Dat bleek lastiger dan gedacht door de vliegtuigromp, die ook op weg was naar China. 'Volgens de Chinese reder Cosco was het nagenoeg onmogelijk de container van het schip te halen zonder de romp te beschadigen', zegt een woordvoerder.

Puzzelwerk

De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un staat erom bekend volop luxegoederen als televisies, kaas en champagne te importeren, terwijl zijn bevolking door mislukte oogsten moet rondkomen met een voedselrantsoen van 300 gram per dag. Hij omzeilt graag de VN-sancties die de wereldwijde export van zulke producten naar het communistische land verbieden. Kaag is blij met de actie. 'Het is belangrijk de sancties van de Veiligheidsraad te handhaven', zegt ze in het AD.