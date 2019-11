Duizend aanhoudingen bij brandstofrellen Iran

Sinds vrijdag komen in verschillende Iraanse steden mensen op straat om te betogen tegen de regeringsbeslissing om benzine te rantsoeneren en de benzineprijzen te verhogen. Volgens het semi-officiële persagentschap Isna hebben de onlusten al zeker aan twee mensen het leven gekost. In het zuidelijke Sirjan stierf vrijdag één burger en vielen verschillende gewonden. Zaterdag werd een politieagent doodgeschoten bij rellen in de stad Kermanshah.

Sinds zaterdagmiddag is in Iran ook de toegang tot het internet op vele plaatsen geblokkeerd.

Amerikaanse sancties

Naar Belgische normen is benzine spotgoedkoop in Iran. Voor de eerste 60 liter die automobilisten per maand tanken, betalen ze voortaan 15.000 rial per liter, 0,32 euro. Alle volgende liters kosten het dubbele. Voorheen subsidieerde de overheid de eerste 250 liter per maand en betaalden consumenten daar 10.000 rial voor 0,22 euro per liter.