Eerste arrestaties in Hongkong na Chinese machtsgreep

Een betoger in Hongkong protesteert tegen de omstreden veiligheidswet die China nagenoeg alle controle geeft in de metropool.

Enkele uren na de invoering van een verstikkende veiligheidswet in Hongkong zijn de eerste dissidente burgers al opgepakt.

In Hongkong groeide 1 juli de afgelopen jaren uit tot een nationale protestdag tegen de sluipende invloed van het Chinese regime in de metropool. De bevolking komt dan massaal op straat naar aanleiding van de overdracht van Hongkong aan China, op 1 juli 1997. De verjaardagsprotesten zijn vooral bedoeld om China eraan te herinneren dat het in 1997 beloofde dat Hongkong zeker 50 jaar een speciale autonome status zou behouden.

Ook woensdag trokken duizenden Hongkongers de straat op in een uiterst gespannen sfeer. Even voor middernacht lokale tijd was een omstreden veiligheidswet van kracht geworden. Volgens China is de wet bedoeld om de nationale veiligheid en de stabiliteit te garanderen. Volgens tegenstanders krijgt Peking de vrije hand om elke vorm van kritiek en oppositie in Hongkong de kop in te drukken.

'Free Hong Kong'

De ordediensten lieten er geen gras over groeien en verrichtten bij de protesten van woensdag meteen ruim 180 arrestaties. Zeker zeven betogers zouden de nieuwe veiligheidswet hebben overtreden. Een van hen was in het bezit van de onafhankelijkheidsvlag van Hongkong en droeg een T-shirt met de slogan 'Free Hong Kong'. Tijdens de betogingen werden ook slogans gescandeerd als 'verzet tot het einde' en 'onafhankelijkheid voor Hongkong'.

De omstreden veiligheidswet stelt onder andere separatisme, ondermijning van de staat en samenzwering met buitenlandse machten strafbaar. De maximale straf is levenslang. Bovendien zijn de bepalingen zo onduidelijk dat het Chinese regime de nieuwe wet naar eigen goeddunken kan inroepen om critici de mond te snoeren. De prodemocratische beweging waarschuwde al voor een 'geheimepolitiestaat'.

Duidelijke schending

De Chinese machtsgreep stootte internationaal op felle kritiek, onder andere in het Verenigd Koninkrijk. Londen benadrukte woensdag dat de veiligheidswet strijdig is met de afspraken die werden gemaakt over de overdracht. 'Het is een duidelijke schending van de autonomie van Hongkong', zei minister van Buitenlandse Zaken Dominic Raab.

De Britse premier Boris Johnson kondigde aan dat een deel van de Hongkongers uitzicht krijgt op het Brits staatsburgerschap. Het gaat om inwoners die eerder een speciaal statuut hebben aangevraagd, het National Overseas Status. 'Zij krijgen beperkt toestemming om te blijven, met de mogelijkheid te wonen en te werken in het VK en vervolgens ook het burgerschap aan te vragen', zei Johnson.