Eerste coronageval in Olympisch dorp

De eerste positieve test op Covid-19 in het olympisch dorp kwam niet van een atleet. Dat bevestigde het organisatiecomité van de Spelen in Tokio zaterdag. Volgende week vrijdag beginnen de Olympische Spelen.

De organisatoren wilden vanwege privacyredenen geen verdere details geven, meldde persagentschap Associated Press. De persoon die positief testte, wordt omschreven als 'een personeelslid dat betrokken is bij de Spelen'. De persoon is geen inwoner van Japan en werd intussen voor 14 dagen in quarantaine geplaatst.