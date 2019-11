Eerste student sterft bij Hongkongse protesten

De dood van een student dreigt de maandenlange betogingen voor meer democratie in Hongkong nog feller te maken.

In Hongkong is Chow Tsz-lok, een 22-jarige student computerwetenschappen, overleden aan de verwondingen die hij eerder deze opliep tijdens betogingen in de semi-autonome Chinese stadstaat. Chow is de eerste student die gestorven is door die steeds gewelddadiger betogingen. Diverse Hongkongers pleegden de jongste maanden wel al zelfmoord, uit protest tegen het pro-Chinese regime.

De omstandigheden van Chows dood blijven onduidelijk. De Hongkongse overheid stelt dat hij maandag viel van de derde naar de twee verdieping van een parkeergarage, toen de politie betogers uiteen dreef. De lokale regering uitte vrijdag haar 'groot verdriet en spijt' om Chows overlijden, en belooft een 'uitvoerig onderzoek'. Eerder zal zijn dood dit weekend de betogingen nog wat feller maken.

Test

Hongkong is al maanden in de ban de ergste politieke en maatschappelijke crisis sinds de Britse kolonie in 1997 overgedragen werd aan China. En geldt zo'n beetje als de zwaarste test voor Chinees president Xi Jinping, sinds hij in 2012 aan de macht kwam.

Aanvankelijk was er fel protest tegen een wet die het mogelijk zou maken Hongkongers uit te leveren aan China. Hoewel die wet weer is ingetrokken, bleven de betogingen aanhouden. Week na week eisen demonstranten nu meer democratie en minder Chinese bemoeienissen in Hongkong, waar de machthebbers aangeduid worden door Peking.

Shopping Sunday

Dat leidt tot steeds hardere confrontaties. De Hongkongse politie maakt steeds vaker gebruik van traangas, het waterkanon, rubberen kogels. In sommige gevallen schiet ze zelfs met scherp. Betogers zetten dan weer brandbommen in, en richtten grote schade aan in banken, winkels en metrostations.