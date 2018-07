Erdogan benoemt schoonzoon tot minister van Financiën

Berat Albayrak wordt de nieuwe minister van Financiën van Turkije. Albayrak is sinds 2004 de schoonzoon van Recep Tayyip Erdogan, wiens mandaat als president vorige week werd verlengd na verkiezingen.

Na de aankondiging verloor de lira waarde. 1 euro kostte maandagavond 5,50 lira, terwijl dat vrijdag nog maar 5,37 lira was. De koers van de lira daalt al enkele maanden .

De aanstelling vergroot de zorgen over de Turkse economie. Tijdens de verkiezingscampagne zeiden Albayrak en Erdogan dat de waardedaling van de lira veroorzaakt werd door buitenlandse inmengers die de regering ten val willen brengen. Erdogan zei in mei dat hij meer controle wil over de Turkse centrale bank.