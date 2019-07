Europa vindt Iraanse schending nucleair akkoord niet ernstig genoeg

Het akkoord is niet in goede gezondheid, maar het is nog in leven.

'Het akkoord is niet in goede gezondheid, maar het is nog in leven', zei Mogherini. 'De situatie is complexer en moeilijker dan ooit, maar de deal weerhoudt Iran er ook van een atoomwapen te ontwikkelen. Dat heeft lang goed gewerkt en ik denk dat iedereen erkent dat er geen alternatief is. Het is ontzettend belangrijk om het akkoord in stand te houden, om een escalatie te vermijden in een regio die belangrijk is voor onze veiligheid.'