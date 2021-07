Extreme watersnood in China verstoort cruciale transporthub

Honderdduizenden Chinezen zijn getroffen door bijzonder zware overstromingen in de provincie Henan. Ook de transportlijnen voor heel wat producten, van varkens tot iPhones, zijn zwaar vestoord.

De centraal gelegen Chinese provincie Henan wordt sinds begin deze week geteisterd door bijzonder zware regenval. Bij overstromingen in Zhengzhou - de lokale hoofdstad met 10 miljoen inwoners - kwamen zeker 33 mensen om het leven. Honderden mensen kwamen vast te zitten toen het metronetwerk werd overspoeld door het water.

De situatie klaarde donderdag wat op en de autoriteiten maakten een eerste inschatting van de schade. Volgens het persagentschap Xinhua loopt het directe verlies op tot 1,2 miljard yuan (160 miljoen euro). De regering in Peking maakte al voor 13 miljoen euro noodhulp vrij voor Henan. In de dichtbevolkte provincie wonen 94 miljoen mensen.

De schade zal nog oplopen, want het stormweer trekt noordwaarts. De autoriteiten riepen de hoogste alarmfase uit voor vier steden. In Anyang werden donderdag meer dan 73.000 mensen geëvacueerd. Minstens 1,2 miljoen inwoners zijn getroffen door het noodweer.

Volgens het weerbureau in Zhengzou komt dergelijke regenval 'eens in de duizend jaar' voor. Op bepaalde plekken viel in een paar dagen evenveel regen als normaal in een jaar. Even boven Zhenghzou tekenden meteorologen deze week een record op van 812 mm in drie dagen.

Tyfoon In-Fa

De extreme regenval is onder andere het gevolg van de tyfoon In-Fa, die ook al lelijk huishield in de kustprovincies Zhejiang en Fujian. Maar net als bij de recente overstromingen in onder meer België en Duitsland wordt ook verwezen naar de impact van klimaatverandering.

Het noodweer verstoort ook de aanvoerroutes en transportlijnen. Zhengzhou is een cruciaal knooppunt in het economische weefsel van China. De miljoenenstad ligt op het kruispunt van hogesnelheidslijnen en snelwegen uit de vier windstreken. Veel van de infrastructuur is beschadigd of tijdelijk onbruikbaar.

iPhones

Een analyse van het Japanse beurshuis Nomura waarschuwt voor een verstoring van het economische leven op korte termijn. Niet alleen is Zhengzhou een belangrijke transporthub, de provincie Henan is een grote producent van graan, grondstoffen en bepaalde afgewerkte goederen. Foxconn, dat iPhones maakt voor Apple, heeft een fabriek in Zhengzhou.

200.000 landbouwgrond Meer dan 200.000 hectare landbouwgrond is getroffen door het noodweer in Henan.

De schade in de landbouw kan de voedselprijzen de komende weken de hoogte injagen. Meer dan 200.000 hectare landbouwgrond in Henan is getroffen door de wateroverlast. Henan is goed voor een kwart van de Chinese productie van pindanoten - een basis voor huishoudolie - en de oogst is in gevaar. Ook het transport van varkens naar slachthuizen is onderbroken.