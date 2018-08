Facebook slaat mea culpa over haatpraat in Myanmar

De socialemediagigant geeft toe dat het 'te traag' reageerde om haatboodschappen tegen de onderdrukte Rohingya-minderheid een halt toe te roepen.

'Het etnische geweld in Myanmar is gruwelijk en we zijn te traag geweest om de verspreiding van verkeerde informatie en haatberichten op Facebook te vermijden', gaf het bedrijf donderdag toe. Het reageerde op een uitgebreid onderzoek door het persagentschap Reuters.

In Myanmar sloegen vorig jaar zeker 700.000 Rohingya op de vlucht voor een bloedig offensief door het regeringsleger. De Rohingya zijn een moslimminderheid die al decennia wordt gediscrimineerd in het overwegend boedhistische land.

De Verenigde Naties bestempelden de repressie van de Rohingya als een 'schoolvoorbeeld van etnische zuivering'. Het leger joeg Rohingya uit hun dorpen en brandde die daarna plat. Bij het geweld vielen honderden doden. Honderduizenden vluchtelingen kwamen terecht in kampen in buurland Bangladesh.

Honden en verkrachters

Reuters vond meer dan 1.000 voorbeelden van berichten, commentaren, foto's en video's op Facebook waarin Myanmarese gebruikers haat spuiden over Rohingya en moslims en hen opvallend vaak honden en verkrachters noemden.

Veel posts roepen uitdrukkelijk op de Rohingya uit te moorden. 'We moeten hen bestrijden zoals Hitler deed met de Joden', schreef iemand. 'Gooi er benzine over en steek ze in brand zodat ze sneller bij Allah zijn', klonk het bij een foto van bootvluchtelingen.