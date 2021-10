Fikse boete voor Chinese maaltijdbezorger Meituan

Gedeelde welvaart

De grote techbedrijven liggen in China al maanden onder de loep - eerder kreeg de taxi-app Didi ook al een boete, net als de webwinkel Alibaba - nu president Xi Jinping hamert op 'gedeelde welvaart' . Jarenlang bracht Peking zijn antimonopolie- en andere regulerende wapens vooral in stelling om de invloed van buitenlandse bedrijven in China in te dammen. Chinese bedrijven kregen vrij spel, waardoor het land kon opklimmen van ontwikkelingsland tot tweede economie van de wereld.

Maar die ongebreidelde groei heeft een keerzijde, want gaandeweg transformeerde China tot een erg ongelijke maatschappij. In maar weinig wereldeconomieën is de kloof tussen arm en rijk zo groot als in China. Om die te dichten is er volgens Xi nood aan meer concurrentie in bepaalde sectoren. De modale Chinees krijgt in de ogen van de president ook pas uitzicht op een beter leven als de werknemers, zeker in de klusjeseconomie, een hoger loon krijgen.