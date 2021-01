Frankrijk, Engeland en Duitsland waarschuwen Iran voor uraniumproductie

De uraniumverrijkingsfabriek in de buurt van Qom in het noorden van Iran

Parijs, Londen en Berlijn roepen Iran op te stoppen met voorbereidingen om uranium te produceren voor een onderzoeksreactor. De drie Europese landen wijzen Teheran erop dat dit in strijd is met de nucleaire deal die in 2015 werd gesloten.

Ze geloven niet dat het uraniummetaal voor civiel gebruik wordt gemaakt en stellen dat de productie ervan mogelijk ernstige militaire gevolgen heeft.

De drie Europese grootmachten lanceerden zaterdag een gezamenlijke mededeling richting Iran. De drie regeringen zijn 'uiterst bezorgd' over de aankondiging van Iran dat het land zich voorbereidt om uranium te produceren. Teheran liet woensdag aan het Internationaal Atoomagentschap weten dat het stappen zet om brandstof te produceren voor de onderzoeksreactor.

Het goedje kan echter ook gebruikt worden voor kernwapens. 'We moedigen Iran ten zeerste aan deze activiteit te beëindigen en onverwijld terug te keren naar de volledige naleving van zijn verplichtingen in het kader van het gezamenlijke alomvattende actieplan (nucleaire deal met Iran), als het serieus is over het handhaven van deze overeenkomst', zeggen Frankrijk, Groot-Brittannië en Duitsland.

Volgens het akkoord mag Iran het onderzoek naar de productie van brandstof op basis van uranium weliswaar op kleine schaal hervatten, maar enkel na fiat van de andere verdragspartijen. 'Iran heeft geen enkele geloofwaardige civiele toepassing voor uranium', aldus de drie landen die destijds mee het akkoord ondertekenden.

Het akkoord bepaalt dat Iran geen uranium mag produceren of er onderzoek en ontwikkeling rond voeren, aldus Londen, Berlijn en Parijs.

Ballistische raketten

Intussen meldde de Iraanse Revolutionaire Garde zaterdag via haar website Sepahnews dat ze tijdens een test ballistische raketten heeft afgevuurd in het kader van manoeuvres op grote schaal in de Golf en het noorden van de Indische Oceaan. Het gaat om projectielen voor de middellange afstand met een bereik van 1.800 kilometer, voegt Tasnim, een van de vele persbureas van het land, toe.

Iraanse troepen van de marine en de Garde testten daarbij ook kruisraketten en drones. Iran zou ook een nieuwe helikoptercarrier en een nieuw raketschip hebben laten opdraven.

Sancties

Hoe dan ook is de situatie gespannen, met de machtswissel in het Witte Huis die in aantocht is. De regering van president Donald Trump voerde steeds zo veel als mogelijk de druk op Teheran op.

Eerder deze week beschuldigde minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo het land 'de nieuwe basis' te zijn van het jihadistische netwerk al-Qaida en 'erger' te zijn dan Afghanistan ten tijde van de terreuraanslagen van 11 september 2001.