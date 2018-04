'Geen kernwapens maar vrede in Korea'

De leiders van Noord- en Zuid-Korea zetten hun schouders onder een 'denuclearisering' van het schiereiland. Ze spraken op een historische top ook af werk te maken van een vredesakkoord.

'Er is geen reden waarom we met elkaar zouden moeten vechten', zei de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. 'We zijn één natie.' Kim ontmoette vrijdag de Zuid-Koreaanse president Moon Jae-in voor wat wordt gezien als een historische ontmoeting.

De twee leiders verklaren voor hun bevolking van 80 miljoen en voor de hele wereld dat er geen oorlog meer komt op het Koreaanse schiereiland en dat een nieuw tijdperk van vrede is begonnen. Kim Jong-un & Moon Jae-in Leiders Noord-Korea en Zuid-Korea

De twee leiders kondigden aan dat ze samen met de Verenigde Staten en China gaan werken aan een akkoord over 'permanente en solide' vrede. Technisch gezien zijn de twee landen nog steeds in oorlog na de Koreaanse oorlog van 1950 tot 1953.

'De twee leiders verklaren voor hun bevolking van 80 miljoen en voor de hele wereld dat er geen oorlog meer komt op het Koreaanse schiereiland en dat een nieuw tijdperk van vrede is begonnen', luidde het stellig in de slotverklaring.

Denuclearisering

In de verklaring beloofden Kim en Moon ook 'een volledige denuclearisering van het Koreaanse schiereiland'. Bovendien streven ze naar een geleidelijke wapenvermindering en willen ze hun versterkte grens ombouwen tot een vredeszone.

In de aanloop naar de top had Kim al aangekondigd dat hij de kernproeven en rakettentest zou beëindigen. Hij schaarde zich ook achter de idee van een denuclearisering maar het was niet duidelijk hoe ver hij wil gaan. Analisten benadrukken dat Noord-Korea zijn kernwapens niet makkelijk zal opgeven.

De nucleaire kwestie komt ook op tafel tijdens de nakende ontmoeting tussen Kim Jong-un en de Amerikaanse president Donald Trump. Zij zien elkaar waarschijnlijk in mei of juni. Het zou de eerste keer zijn dat een Amerikaanse president de leider van Noord-Korea ontmoet.

Wapenstilstand

Moon en Kim ontmoetten elkaar aan in Panmunjeom, het dorp in de gedemilitariseerde zone waar in 1953 de wapenstilstand werd ondertekend. Kim en Moon stonden elk aan hun kant van de demarcatielijn, maar op verzoek van Kim stak Moon even de grens naar Noord-Korea over.

Daarna trokken de twee voor een gesprek naar het zuidelijke deel van de gemilitariseerde zone. Kim was de eerste Noord-Koreaanse leider sinds de oorlog die voet aan de grond zet in Zuid-Korea. Het was trouwens nog maar de derde keer - na 2000 en 2007 - dat de leiders van Noord en Zuid elkaar spraken.

Schermvullende weergave Kim en Moon plantten een dennenboom als teken van verzoening. ©REUTERS

Moon en Kim plantten samen ook een dennenboom aan de scheidslijn tussen de beide Korea's. De boom stamt uit het beladen jaar 1953 en staat symbool voor vrede en voorspoed. De leiders schepten over de wortels aarde en water uit het noorden en het zuiden van het schiereiland.