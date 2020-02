Grote leider worstelt met het grote onbekende

Waar is Xi Jinping? China's grote leider is normaal overal in het land te zien, van de voorpagina's van kranten over koffietassen tot op affiches op straat, maar sinds de uitbraak van het coronavirus blinkt hij uit in afwezigheid.

Het virus, dat al zeker 636 mensen doodde en meer dan 31.000 besmette, is de grootste uitdaging voor de Chinese president sinds hij in 2013 aan de macht kwam. Hoewel er in het Westen veel ophef was over zijn aanpak van de protesten in Hongkong en zijn genadeloze onderdrukking van de Oeigoeren in de provincie Xinjiang, was daar in de Chinese huiskamers niet veel van te merken. Nu daarentegen laait de kritiek op sociale media op, al wordt die naar Chinese traditie netjes weggefilterd.

Les Misérables

Vrijdag hadden de censors de grootste moeite om de Chinezen in het gareel te houden na de dood van de dokter die als eerste voor het virus wou waarschuwen, maar door de autoriteiten het zwijgen werd opgelegd. Op de populaire app WeChat circuleerden onder meer video's van het lied 'Do You Hear the People Sing' van 'Les Misérables' en de hashtag #wewantfreedomofspeech.