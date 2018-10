Handelsconflict met VS weegt op Chinese economie

De Chinese economie groeide in het derde kwartaal minder sterk dan verwacht. Dat komt volgens de Chinese overheid onder meer door een zwakke industriële productie en door het handelsconflict met de VS.

In de drie maanden tot en met september groeide de economie met 6,5 procent tegenover dezelfde periode een jaar eerder. Economen rekenden op een groei met 6,6 procent terwijl een kwartaal eerder nog sprake was van een economische expansie van 6,7 procent.

Een groot handelsconflict met de Verenigde Staten doet de op een na grootste economie ter wereld duidelijk geen goed. De twee grootmachten hebben inmiddels voor honderden miljarden dollars aan heffingen op elkaars producten gezet. De VS hebben sinds begin juli in drie stappen de importtaksen op Chinese producten met een waarde van 250 miljard dollar verhoogd. De Amerikaanse president Donald Trump heeft ermee gedreigd de importtaksen op andere Chinese goederen met een waarde van nog eens 267 miljard dollar op te trekken. Toch is China naar eigen zeggen nog op koers om de groeidoelstelling van 6,5 procent voor het hele jaar te halen.