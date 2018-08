Handelsoorlog met Trump zet druk op Chinese president Xi

De handelsoorlog met de Verenigde Staten werpt een schaduw op de jaarlijkse zomerretraite van de Chinese leiders. Vooral president Xi Jinping ligt onder vuur.

Het is een traditie die de illustere Chinese leider Mao Zedong decennia geleden invoerde: elk jaar blazen de kopstukken van het communistische regime in de zomer verzamelen in de badplaats Beidaihe, op zo’n 300 kilometer van Peking, voor informeel overleg over het politieke en economische beleid. Even traditioneel is de waas van geheimzinnigheid die steevast rond de zomerse retraite hangt.

Onder hoogspanning

Alhoewel er niets naar buiten sijpelt uit Beidaihe is het voor waarnemers duidelijk dat de topontmoeting onder hoogspanning verloopt. Vooral het zwaar geëscaleerde handelsconflict met de Verenigde Staten zet een domper op de het overleg. Nadat de Amerikaanse president Donald Trump de Chinese export in het vizier had genomen, brak een heuse tarievenslag uit tussen Washington en Peking.

Het gesteggel met de Amerikanen leidde tot gemor in het regime. Critici wijzen erop dat de regering in Peking geen coherente strategie heeft om Trump te counteren en te gemakkelijk haar toevlucht neemt tot simpele tegensancties. Bovendien is te horen dat het regime de Amerikaanse president heeft onderschat. Trump werd te lang gezien als iemand die wel luid blafte maar nooit zou bijten.

De inschattingsfout wordt vooral president Xi Jinping aangewreven. Hij voerde een agressief buitenlands beleid dat China zijn rechtmatige plaats in de wereldorde moest opleveren. Om dat te bereiken pompte Xi ook miljarden dollars in de Nieuwe Zijderoute, een prestigieus investeringsproject in een reeks landen. Die strategie wakkerde wereldwijd de vrees voor een groeiende Chinese dominantie aan.

Vertrouwen ondergraafd

Dat Xi de wind van voren krijgt, mag niet verbazen omdat hij onlangs alle macht naar zich toe heeft getrokken. Daardoor kan hij tegenvallers niet in de schoenen van anderen schuiven. Dat betekent niet meteen dat de troon van Xi wankelt, maar de onvrede ondergraaft wel het vertrouwen in het communistische regime, dat zich de afgelopen 40 jaar garant stelde voor stabiliteit en vooruitgang.

Sommigen in het regime beweren dat Xi een personencultus heeft opgezet die ongezien is sinds Mao. In combinatie met een strijdvaardig buitenlands beleid leverde dat een gevaarlijke cocktail op die in binnen- en buitenland kwaad bloed zette. Volgens critici maakte de Chinese leider zijn land extra kwetsbaar, net op een moment dat de handelsoorlog met Trump de onzekerheid heeft vergroot.