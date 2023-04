Net nu de inflatie eindelijk opveert in Japan, krijgt de experimentele centrale bank een opvolger voor gouverneur Haruhiko Kuroda. Kazuo Ueda moet bepalen of Japan verlost is van het deflatiespook en of het monetaire beleid teruggedraaid kan worden. De opening is er. ‘Het is ongelooflijk dat Japanse bedrijven hun prijzen weer durven te verhogen.’