Het paramilitaire korps dat de Oeigoeren onder de knoet houdt

Het geheimzinnige Productie- en Bouwkorps van Xinjiang (XPCC) is al decennia betrokken bij de onderdrukking van de Oeigoerse moslimminderheid. De buiten China relatief onbekende paramilitaire organisatie runt steden, detentiecentra en duizenden bedrijven, die de wereldmarkt van katoen en zonnepanelen domineren. ‘Eigenlijk is het maffia.’

De Oeigoer Ilshat Hassan woonde al jaren in Xinjiang toen hij van de ene op de andere dag een sommatie kreeg: hij moest voor de propaganda-afdeling van het Productie- en Bouwkorps van Xinjiang (XPCC) in Shihezi gaan werken. Weigeren was geen optie, dan kon hij zijn baan als leraar Chinees verliezen. In het gebied waar hij woonde, had het paramilitaire conglomeraat het voor het zeggen. Het waren de milities van het XPCC die werden ingeschakeld om demonstraties van Oeigoeren tegen hun groeiende onderdrukking neer te slaan. Ruwe kerels waren het, die je liever ontliep.

Hassan, die in 2003 naar Amerika zou vluchten, werd in zijn tijdelijke baan geconfronteerd met vooroordelen van zijn Han-Chinese collega’s bij het XPCC. ‘Ze konden hun verbazing niet op over mij’, vertelt hij aan de telefoon. ‘Ze zeiden: ‘Wauw, je Chinees is zo goed, je bent zo verstandig.’ Maar toen bleek dat ik als moslim geen varkensvlees at, keken ze naar me alsof ik van Mars kwam en kreeg ik te horen: ‘Als hoogopgeleide moet je toch ruimdenkend zijn?’’

De situatie tussen Oeigoeren en Han-Chinezen was al lang gespannen. Er kwamen almaar meer Han-Chinezen naar de westelijke autonome regio Xinjiang, historisch het woongebied van de Oeigoeren en andere Turkse volken zoals de Kazachen. Ze namen de economie over, verdrongen de Oeigoeren en andere etnische minderheden van de arbeidsmarkt en discrimineerden hen openlijk. Ook waren er landonteigeningen en gedwongen huisuitzettingen, waardoor de Oeigoeren letterlijk van huis en haard verdreven werden. De drijvende kracht achter die ontwikkeling, die culmineerde in de massale opsluiting van 1,5 miljoen Oeigoeren in Xinjiang, was volgens Hassan het XPCC.

Hoe ontstond het XPCC? Het XPCC, ook de Bingtuan - het korps - genoemd, is opgericht in 1954. Vijf jaar eerder was de Volksrepubliek China gesticht, wat het einde van de burgeroorlog betekende tussen de communisten en de nationalisten van de Kuomintang (KMT). Na de overgave absorbeerde het Chinese leger duizenden KMT-soldaten. Ook werden Oeigoerse troepen opgenomen die in het gebied dat nu Xinjiang is, vochten voor een onafhankelijk Oost-Turkestan.

De ruim 1,5 miljoen militairen moesten de grens met de toenmalige Sovjet-Unie bewaken, waarmee de relatie was bekoeld. ‘Het probleem was dat het gebied erg geïsoleerd lag. Uit nood werd het leger omgevormd tot een arbeidspool, die zichzelf moest bedruipen. Peking doopte de regio om tot Xinjiang (‘nieuwe grens’), een autonome regio voor Oeigoeren die gekoloniseerd moest worden. Duizenden Han-Chinezen verhuisden daarop naar West-China.

Het XPCC, of de Bingtuan zoals Chinezen het noemen, is in China een vreemde eend in de bijt. Het is een paramilitaire organisatie en bedrijfsconglomeraat ineen, dat tien steden en ruim 90.000 vierkante kilometer beheert, veelal langs de buitengrenzen van Xinjiang. Maar het is geen provincie of autonome regio zoals Xinjiang. Formeel valt het korps onder het bestuur van Xinjiang, maar informeel is het even machtig, zo niet machtiger. In wezen is het een staat in een staat, in een staat.

Westerse afnemers

Het korps is de grootste economische speler in Xinjiang. Het telt meer dan 4.000 bedrijven, waarvan 14 beursgenoteerd zijn, met 1,5 miljoen medewerkers. Volgens Chinese overheidscijfers bedroeg de omzet vorig jaar 44,8 miljard dollar. Het korps zit in sectoren als onderwijs, gezondheidszorg, mijnbouw, infrastructuur en voeding. Ook speelt het in Xinjiang een cruciale rol bij de productie van katoen en zonnepanelen. Omdat het Westen in grote mate katoen en zonnepanelen afneemt uit China, hebben westerse bedrijven direct of indirect te maken met het XPCC.

Zo komt zeker 75 procent van de mondiale productie van polysilicium, de belangrijkste grondstof voor zonnepanelen, uit Xinjiang. ‘Bijna alle grote polysiliciumproducenten hebben een relatie met het XPCC’, zegt Laura Murphy, onderzoeker aan de Britse Sheffield Hallam University die onlangs een studie publiceerde over dwangarbeid in Xinjiang. ‘Omdat die bedrijven gehuisvest zijn op XPCC-grond, of een belastingvoordeel krijgen, of gratis energie, kantoren of computers.’

Alle grote polysiliciumbedrijven in Xinjiang maken volgens haar onderzoek gebruik van Oeigoerse dwangarbeid, en het XPCC voorziet daarin. Bijvoorbeeld via de detentiekampen waarin de Oeigoeren opgesloten zitten. Want hoewel de kampen in veel gevallen buiten het grondgebied van het XPCC vallen, zijn de gevangenbewaarders XPCC-werknemers. Volgens verschillende onderzoeken van mensenrechtenorganisaties worden Oeigoeren verscheept naar andere bedrijven. ‘Ze runnen soms ook bedrijven rechtstreeks vanuit de kampen’, zegt Murphy. Volgens China zijn de detentiekampen ‘educatiecentra’ waar de Oeigoeren opgevoed worden in de Han-cultuur - Han-Chinezen vormen 92 procent van de Chinese bevolking.

Het XPCC speelt ook een belangrijke rol in de logistiek en het transport van katoen. Murphy: ‘Het korps heeft stapels pakhuizen voor de katoenopslag.’ Er zijn zelfs berichten dat nog tot 2011 sprake was van kinderarbeid bij de katoenproductie. Hassan herinnert zich levendig dat hij elk jaar zijn leerlingen vanaf de derde klas naar de velden moest brengen zodat ze een maand onbetaald katoen konden plukken. ‘En als je zelf niet kon, moest je als kind iemand anders betalen om in jouw plaats te gaan.’

Daarnaast is het korps een grote speler in de tomatenverwerkingsindustrie, voor de productie van tomatenpuree. Zo is Chalkis Tomato, dat naar eigen zeggen zijn producten naar 70 landen exporteert, een onderneming van het XPCC. Wegens de mogelijke betrokkenheid van bedrijven die zich in Xinjiang schuldig maken aan dwangarbeid door Oeigoeren, verboden de Verenigde Staten begin dit jaar alle import van katoen en tomaten uit Xinjiang. De VS en de Europese Unie zetten in 2020 ook het XPCC wegens mensenrechtenschendingen op de sanctielijst.

De enorme omvang maakt dat directe banden tussen het korps en buitenlandse bedrijven moeilijk in kaart te brengen zijn. Maar dat er indirecte connecties zijn, is bijna onvermijdelijk, gezien de omvang van het conglomeraat en de centrale inbedding ervan in de economie van Xinjiang. Het maakt ook dat de betrokkenheid van internationale bedrijven bij mensenrechtenschendingen zich mogelijk veel verder uitstrekt dan alleen bedrijven actief in de productie van zonnepanelen, de katoenindustrie of de tomatensector.

Octopus

‘Het XPCC is een octopus met tentakels die overal inzitten’, zegt Murphy. ‘Het is nog minder transparant dan organisaties in China normaal gesproken al zijn.’ Peter Irwin, onderzoeker bij de mensenrechtenorganisatie Uyghur Human Rights Project, omschrijft het XPCC als ‘een mondiaal zakenimperium met belangen in zowat 862.000 ondernemingen, dat substantieel bijdraagt aan de Chinese economie’.

Wat de situatie extra zorgwekkend maakt, is dat het XPCC is ontstaan als een militie. De militaire tak maakt nog altijd een belangrijk deel uit van het korps. Door die militaire oorsprong is het korps opgebouwd als een leger: het bevat 14 divisies met in totaal 176 regimenten. Verschillende divisies zijn belast met het bewaken van de grens met Rusland, Pakistan, India, Mongolië en Kazachstan.

Aan het hoofd van het XPCC staat onder anderen politiek commissaris Chen Quanguo, die ook als partijsecretaris Xinjiang bestuurt. Een dubbele pet dus. Quanguo, die we ook op de sanctielijst van de VS terugvinden, wist eerder als partijsecretaris Tibet met harde hand onder controle te brengen. In 2016 werd hij aangesteld in Xinjiang nadat het gewelddadig verzet van de Oeigoeren was toegenomen. Na zijn aantreden groeide het aantal camera’s en politiecontroles in Xinjiang substantieel en werden almaar meer Oeigoeren vastgezet. Quanguo wordt alom gezien als de architect van de massadetentie.

In de basis is het doel van het XPCC de Oeigoeren en etnische minderheden te marginaliseren, zegt Hassan. Dat het een militaire organisatie is, maakt het erger. ‘Het is een militie met wapens en een eigen rechtspraak. Ze kunnen doen wat ze willen, als werknemer heb je totaal geen rechten.’

Gedwongen uitgehuwelijkt

Een interessant aspect is dat ook Han-Chinezen het niet makkelijk hebben onder het XPCC. Op zoek naar een beter leven migreerden ze de afgelopen decennia in groten getale naar de westelijke provincie, waar het XPCC sterk groeide. Zodra ze daar aankomen, blijkt hun leven lang niet zo idyllisch als hen door de staatspropaganda is voorgespiegeld. Uitbuiting en armoede zijn aan de orde van de dag. Vrouwen komen niet aan de bak en worden soms gedwongen uitgehuwelijkt. Katoenboeren moeten hun product verkopen aan het korps, dat ook de prijs vaststelt.

Tom Cliff, onderzoeker aan de Australische Nationale Universiteit, documenteerde en fotografeerde deze ‘onderklasse’ in de Bingtuan uitgebreid. Cliff beschrijft hoe arbeiders op een boerderij verplicht 1.705 euro moeten neertellen voor hun huis, grond en inboedel. Per dag ontvangen ze 2 euro, hoewel hen 79 euro was beloofd, waardoor ze hun schuld nooit kunnen aflossen. Met alle schepen achter zich verbrand zitten ze dus in de val.

Volgens Cliff verklaart de toestand waarom de Han-Chinezen in Xinjiang weinig oog hebben voor de situatie van de Oeigoeren. Hij noemt het ‘cognitieve dissonantie’. ’De meeste Han zijn bezig met overleven. Iedereen in de Bingtuan die ik ken, zegt dat ze boven alles het korps willen verlaten.’

In een videocall zegt de onderzoeker dat ook de Han de mate van surveillance in Xinjiang beu zijn. ‘Toen Quanguo aantrad en de ene na de andere ‘speciale periode’ met extra veiligheidsmaatregelen volgde, slaakte iedereen een diepe zucht van vermoeidheid. Maar veel Han-Chinezen vinden dat de Oeigoeren het daarbovenop zo moeilijk maken voor zichzelf. Ze snappen niet waarom ze geen Han-normen en -waarden aanhangen.’