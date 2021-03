‘Hoewel het Myanmarese leger ons doodt, blijven we protesteren’

Aan het crescendo van geweld in Myanmar lijkt geen einde te komen. Maandag schortten de Verenigde Staten hun handelsovereenkomst met Myanmar op. Het is afwachten of dat iets oplevert. Eerdere sancties hadden geen effect op de militairen.

‘Van zodra de soldaten een geluid horen, schieten ze.’ Rose, een dertiger uit Yangoon, protesteerde de voorbije maanden tegen de militaire staatsgreep van 1 februari. Vaak op creatieve manieren - via muziek en kunst. Maar dat is voorbij. ‘Nu schiet het leger ons gewoon af.'

114 doden Dit weekend vielen zeker 114 dodelijke slachtoffers bij het geweld in Myanmar.

In het Zuidoost-Aziatische land ging het leger dit weekend meedogenloos te werk. Zaterdag opende het leger het vuur op de eigen bevolking, vaak op willekeurige voorbijgangers. Er vielen zeker 114 dodelijke slachtoffers, onder wie zeven kinderen.

‘We moeten doorzetten’

Maar de betogers denken niet aan stoppen. 'Hoewel ze ons doden, blijven we protesteren', zegt Rose. Ze is ervan overtuigd dat de burgers zullen winnen. 'Er worden offers gebracht en we weten niet hoeveel doden nog zullen vallen in de komende weken. Maar we zetten door, ook voor de slachtoffers.’

Rose wil vooral dat het leven van voor de nacht van 1 februari terugkomt. Toen werd regeringsleidster en Nobelprijswinnares Aung San Suu Kyi, die de verkiezingen met een ruime meerderheid gewonnen had, gevangengezet door het Myanmarese leger.

De internationale gemeenschap veroordeelde in niet mis te verstane bewoordingen het geweld van dit weekend. De speciale VN-gezant voor de mensenrechten in Myanmar noemde de situatie ‘een massamoord’. De Europese Unie, bij monde van de hoge vertegenwoordiger voor Buitenlandse Zaken Josep Borrell, sprak van ‘een dag van horror en schaamte'.

De Verenigde Staten schortten maandag hun handelsovereenkomst met Myanmar op. 'Alle Amerikaanse engagementen ten opzichte van Myanmar in het kader van het raamakkoord over handel en investeringen van 2013 worden met onmiddellijke ingang opgeschort', meldde Katherine Tai, die bevoegd is voor het Amerikaanse handelsbeleid.

Het is afwachten of dat iets oplevert. Eerdere westerse sancties in de vorm van een reisverbod voor mensen die verantwoordelijk zijn voor de militaire staatsgreep leverden niets op. Terwijl burgers dit weekend rouwden op begrafenissen, organiseerde legerchef Min Aung Hlaing een uitbundig feest ter ere van een jaarlijkse militaire feestdag.

China

Er komt woensdag een spoedzitting van de VN-Veiligheidsraad op initiatief van het Verenigd Koninkrijk. Al is de vraag hoever die kan gaan. Door het Chinese en Russische veto blijft een streng optreden uit. De Chinese tussenkomsten zijn min of meer inwisselbaar. China is de ‘bevriende buur’ van Myanmar, en de huidige crisis is een ‘interne aangelegenheid’ die moet worden opgelost door het ‘volk van Myanmar’.

Nochtans zouden de Myanmarezen een Chinese vingerwijzing goed voelen. China heeft nauwe handelsbanden met Myanmar en investeerden de jongste jaren miljarden in het land. De bijna 800 kilometer lange olie- en aardgaspijpleidingen die de Golf van Bengalen met China verbinden zijn de meest zichtbare investeringen. Een onstabiel Myanmar lijkt niet in het voordeel van China.

Hoewel China grote belangen in Myanmar heeft, zal het niet overgaan tot economische sancties of een interventie. Jonathan Holslag Hoogleraar internationale politiek (VUB)

‘Hoewel China grote belangen in Myanmar heeft, zal het niet overgaan tot economische sancties of een interventie’, zegt Jonathan Holslag, professor internationale politiek aan de VUB. ‘China plooit zich pragmatisch naar de omstandigheden. En als ze te lang vast komen te zitten, kopen de Chinezen de vrede af. Dat is de typische chequeboekdiplomatie die we van hen kennen.’

Hoe moet het nu verder? De burgers in Myanmar vrezen een aanslepende burgeroorlog. Is dat niet in het nadeel van China, dat vooral de economie in de regio wil zien draaien? ‘China gaat ervan uit dat de burgerbevolking snel uitgeput raakt', zegt Holslag. 'Met de protesten in Hongkong in hun achterhoofd kijkt het nog even de kat uit de boom.'