Hongkong arresteert prodemocratische uitgever

Lai richtte Apple Daily in 1995 op. Volgens een enquête van Reuters Institute is het de op een na populairste krant van Hongkong. Lai is ook eigenaar van het entertainmentmagazine Next dat Peking evenmin gunstig gezind is. Zo noemde Lai in de jaren 90 in een open brief in Next de toenmalige Chinese premier een 'schildpadei'. Lai schreef ook dat hij hoopte dat Li Peng zou doodvallen.