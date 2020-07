Hongkong draait tegenstanders regime duimschroeven aan

Het vooraanstaande oppositielid Joshua Wong mag later dit jaar niet meedoen aan de parlementsverkiezingen in Hongkong.

Hongkong schakelt een tand bij in de strijd tegen tegenstanders van de groeiende Chinese invloed in de stad. Een dozijn oppositiekandidaten is uitgesloten van de parlementsverkiezingen. Vier studenten zijn opgepakt.

Ruim dertien maanden nadat in Hongkong een grote protestgolf op gang gekomen was tegen de toenemende invloed van Peking in de voormalige Britse kolonie, krijgen tegenstanders van het pro-Chinese regime het steeds lastiger. Met de omstreden nieuwe nationale veiligheidswet in de hand draait de lokale regering kritische stemmen almaar meer de duimschroeven aan.

De autoriteiten in de stadstaat van 7,5 miljoen inwoners oogstten donderdag internationale kritiek met hun beslissing zeker twaalf vooraanstaande leden van de oppositie uit te sluiten van deelname aan de parlementsverkiezingen later dit jaar. Onder hen bevinden zich de internationaal bekende activist Joshua Wong, maar ook leden van de gematigde Civic Party.

Diskwalificatie

De diskwalificatie was volgens de lokale regering onvermijdelijk. Die herinnerde eraan dat kandidaten pas kunnen meedoen aan verkiezingen als ze getrouwheid zweren aan de 'basiswet', de minigrondwet van de stadstaat.

Hoe kan de regering van Hongkong in het parlement delinquenten zonder scrupules dulden die maar een doel hebben: het principe van 'een land, twee systemen' en de welvaart van Hongkong vernietigen? Vertegenwoordiger Peking in Hongkong

Dat betekent dat ze zich niet mogen inzetten voor een onafhankelijk Hongkong en zich evenmin mogen kanten tegen de nieuwe nationale veiligheidswet. 'Aan die voorwaarden voldoen de kandidaten niet', zei de Hongkongse regering. Ze sloot niet uit dat nog meer oppositieleden weldra hetzelfde lot beschoren is.

De demarche is een flinke streep door de rekening van de pro-democratische oppositie. Die hoopte bij de parlementsverkiezingen een historische overwinning te boeken en te flirten met een meerderheid in het 70 zetels tellende parlement. De tegenstanders van het regime putten moed uit de resultaten van een lokale stembusslag in november. Die leverde hen een klinkende overwinning op.

Kritiek

Joshua Wong spaarde op Twitter zijn kritiek niet op de Hongkongse autoriteiten. 'De leiders in Peking laten zien dat de mening van de inwoners van Hongkong hen niet interesseert', schreef de activist. Ook probeert China in zijn ogen het parlement onder de duim te houden.

Ook Wongs strijdmakker Nathan Law, die sinds kort in ballingschap leeft in het Verenigd Koninkrijk, veroordeelde de beslissing. 'De regering zet een een parlement in de steigers waarin de Chinese Communistische Partij de plak zwaait en de oppositie zo goed als monddood gemaakt wordt. Schandalig', tweette hij.

De Hongkongse regering weerlegt dat sprake is van 'politieke censuur'. 'De vrijheid van meningsuiting wordt evenmin ingeperkt en noch wordt getornd aan de rechten van burgers om deel te nemen aan verkiezingen zoals sommige leden van de maatschappij betogen.'

De bestuursploeg van de stadstaat kreeg ruggensteun uit Peking. 'Hoe kan de regering van Hongkong in het parlement delinquenten zonder scrupules dulden die maar een doel hebben: het principe van 'een land, twee systemen' en de welvaart van Hongkong vernietigen?', vroeg de vertegenwoordiger van Peking in de Britse ex-kolonie zich af. Volgens hem waren de activisten uit op een 'verlamming van de regering' en 'de ondermijning van de staatsmacht'.

Arrestaties

De diskwalificatie van het dozijn oppositiekandidaten kwam er amper enkele uren nadat de politie van Hongkong vier studenten opgepakt had. De drie mannen en een vrouw, tussen 16 en 21 jaar, waren lid van Student Localism, een onafhankelijkheidsbeweging die kort na de afkondiging van de nieuwe nationale veiligheidswet opgedoekt is.

De regering zet een een parlement in de steigers waarin de Chinese Communistische Partij de plak zwaait en de oppositie zo goed als monddood gemaakt wordt. Schandalig. Nathan Law Hongkongse activist in ballingschap

'Het viertal is opgepakt omdat het ervan verdacht wordt te streven naar de afscheiding van Hongkong en daartoe opgeroepen heeft', verdedigde de politie haar operatie. Ze verwees naar berichten die de jongeren op sociale media postten kort na de inwerkingtreding van de omstreden wet.