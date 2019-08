Hongkong maakt zich op voor nieuwe massademonstratie

In Hongkong verzamelen zich vandaag opnieuw vele tienduizenden mensen voor een demonstratie voor meer democratische hervormingen en minder Chinese inmenging.

De politie heeft een nieuwe mars door de straten van de voormalige Britse kroonkolonie verboden en hoopt de actievoerders in Victoria Park te kunnen houden. Daar kunnen 100.000 mensen terecht, maar de organisatoren van de nieuwe demonstratie verwachten veel meer aanwezigen.

Op sociale media is te zien hoe de omgeving van het park aan het vollopen is. Het Civil Human Rights Front, dat de voorbije weken protestacties organiseerde waar miljoenen Hongkongers aan deelnamen, heeft een oproep gelanceerd voor een 'vredevolle, rustige en niet gewelddadige demonstratie'. Eerdere protesten mondden uit in geweldadige confrontaties met de politie, die met traangas en rubberkogels de menigte uiteen trachtte te drijven.