Hongkong sluit Joshua Wong uit van verkiezingen

Uit een document dat Wong op Twitter publiceerde, blijkt dat rechter Laura Aron zijn kandidatuur dinsdagmorgen ongeldig heeft verklaard. In de motivering wordt de actievoerder onder meer verweten te streven naar zelfbeschikking voor de semiautonome regio in China. Wong werd drie keer door medewerkers van de verkiezingscommissie ondervraagd, onder meer over zijn standpunt over onafhankelijkheid voor Hongkong.