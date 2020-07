Hongkong stelt verkiezingen uit door coronacrisis

Hongkong heeft de parlementsverkiezingen van september een jaar uitgesteld. Dat is volgens de autoriteiten noodzakelijk vanwege de verslechterende situatie door het coronavirus.

De hoogste bestuurder van de metropool, Carrie Lam, spreekt over het 'zwaarste besluit' dat ze in de afgelopen zeven maanden heeft moeten nemen. De nieuwe verkiezingsdatum is 5 september 2021.

Het uitstel is een nieuwe klap voor de prodemocratische oppositie, die in september een grote overwinning hoopte te boeken. Oppositieleden hadden al geklaagd dat de autoriteiten de coronacrisis als excuus gebruiken om tijd te rekken en zo een nederlaag te voorkomen. Twaalf oppositieleden hadden deze week te horen gekregen dat ze zich vanwege hun politieke denkbeelden niet verkiesbaar mogen stellen.

De verkiezingen stonden gepland op 6 september. Het zou de eerste stembusgang zijn geweest sinds China een omstreden veiligheidswet invoerde in de voormalige Britse kroonkolonie. Die maakt sinds 1997 deel uit van China, maar heeft nog wel een eigen parlement en rechtssysteem. Critici vinden dat het communistische bewind in Peking de speciale status van Hongkong steeds meer ondermijnt.

Nieuwe veiligheidswet

De onrust over de groeiende invloed van Peking leidde al tot grote demonstraties. De prodemocratische oppositie won in november overtuigend de lokale verkiezingen. Peking voerde dit jaar buiten het parlement van Hongkong om de nieuwe veiligheidswet in, die onder meer separatisme strafbaar stelt.