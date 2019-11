Hongkong trekt naar de stembus

Hongkong trekt zondag onder hoogspanning naar de stembus. Het zijn de eerste verkiezingen in de stad sinds de uitbraak van protesten.

In Hongkong openden voorbije nacht de stembuslokalen voor een soort gemeenteraadsverkiezingen. Er worden 450 lokale bestuurders gekozen die zich bijvoorbeeld buigen over plaatselijk verkeer en vervoer of het ophalen van het vuilnis. Hoewel de districtsraden amper over macht beschikken, worden de verkiezingen deze keer nauwlettend in de gaten gehouden omdat ze gelden als een belangrijke graadmeter van de sfeer in de stad.

De voorbije weken en maanden heeft de onvrede bij een deel van de bevolking tot steeds gewelddadigere botsingen tussen de politie en radicale betogers geleid. De protesten in Hongkong zijn tegen de regering gericht, tegen het als brutaal beschouwde politieoptreden en tegen de groeiende invloed van de communistische leiding in Peking.

De verkiezingen zijn een volksraadpleging van de zwijgende meerderheid van de Hongkongers over de vraag of ze nog achter de protesten staan.

'De verkiezingen zijn een volksraadpleging van de zwijgende meerderheid van de Hongkongers over de vraag of ze nog achter de protesten staan', zei professor Willy Lam van de universiteit van Hongkong vrijdag. Volgens Lam wordt drie vierde van de zetels in de achttien districtsraden door regeringsgetrouwe pro-Peking-aanhangers bezet. Slechts elke vierde zetel is voor het prodemocratische kamp. 'Als de democraten dicht bij de 50 procent komen, zou dat een reusachtig succes zijn', zei Lam.

Schermvullende weergave ©REUTERS

Bij de verkiezingen van zondag kunnen 4,13 miljoen stemgerechtigde Hongkongers hun stem uitbrengen op meer dan duizend kandidaten. Onder hen zijn ook verklaarde tegenstanders van Peking. In het afgelopen jaar hebben zich circa 390.000 nieuwe kiezers aangemeld, velen jonger dan 35 jaar.

Het was zondag al vroeg druk bij meerdere stemlokalen. In de eerste vier uur hebben meer dan een miljoen mensen hun stem uitgebracht. Stemmers zegden bang te zijn dat het later op de dag niet meer mogelijk is om te stemmen door protesten of rellen. De telling van de stemmen begint meteen na de sluiting van de stembureaus om 22.30 uur plaatselijke tijd. De eerste uitslagen worden in de nacht van zondag op maandag verwacht.