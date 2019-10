Hongkong verbiedt maskers tijdens betogingen

Het verbod dreigt de protesten in Hongkong aan te wakkeren. Gevreesd wordt dat de situatie nu helemaal zal ontsporen.

De leider van Hongkong, Carrie Lam, heeft vrijdag een verbod op maskers uitgeroepen in een poging de gewelddadige protesten te stoppen. Ze activeerde daarvoor een noodwet die al 50 jaar niet meer gebruikt werd en die toelaat 'welke regels dan ook' in te voeren om de rust te doen weerkeren. Wie het verbod negeert, riskeert een jaar cel en een boete tot 25.000 Hongkongse dollar (2.900 euro).

'Het geweld is Hongkong aan het kapotmaken. We moeten het huidige en het toekomstige Hongkong redden', motiveerde Lam vrijdag de beslissing.

Het verbod gaat pas zaterdag in, maar vrijdag laaide het protest ertegen al zwaar op. De betogers gebruiken de maskers als bescherming tegen het traangas en de projectielen die de politie afvuurt, maar ook om hun identiteit geheim te houden. Ze vrezen represailles als ze herkend worden. China zou al bedrijven onder druk gezet hebben om werknemers die deelnamen aan de protesten te ontslaan.

SARS-masker

Velen stellen zich ook de vraag hoe houdbaar het verbod is in een stad waar veel van de 7,4 miljoen inwoners een mondmasker dragen sinds de uitbraak van de besmettelijke longaandoening SARS in 2003.

De nieuwe wet dreigt de protesten in Hongkong naar een nieuw niveau te tillen. 'Ik ben erg bang voor de gevolgen', zei Claudia Mo, een mensenrechtenadvocaat in Hongkong, tegen het persbureau Bloomberg. 'De jongeren zeggen dat ze willen sterven voor deze zaak. Ze blijven de maskers dragen. De politie zal dat niet pikken.'

Marionet

De voormalige Britse kolonie bevindt zich al vier maanden in een diepe politieke crisis. Honderdduizenden burgers betogen er tegen de groeiende invloed van communistisch China. Peking ondermijnt volgens hen geleidelijk het zelfbestuur van Hongkong - een erfenis van ruim anderhalve eeuw Britse voogdij - door een marionettenregering te installeren. De Chinezen kregen Hongkong in 1997 in handen, op voorwaarde dat ze de autonomie van de regio zouden respecteren.