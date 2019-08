Hongkong verbiedt massademonstratie

Tegenstanders van het regime in de Britse ex-kolonie waren van plan zaterdag voor de dertiende week op rij de straat op te trekken.

'De geplande mars voor democratie is te risicovol.' Met die zin verantwoordden de Hongkongse autoriteiten donderdag waarom ze een nieuwe massademonstratie, gepland voor zaterdag, verboden.

De beslissing van de autoriteiten is daarom nog niet definitief. De lokale politie kwam al enkele keren op het laatste moment op haar beslissing terug.

Vrees voor geweld

De vrees voor geweld is niet ongegrond. Bij eerdere protestacties de voorbije weken was al sprake van grote wegblokkades en brandstichtingen. Vorige week kwam het tot een confrontatie met de actievoerders waarbij de politie tientallen betogers arresteerde. Zelfs het waterkanon verscheen afgelopen zondag even op het toneel.