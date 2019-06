Hongkongers vrezen vlucht investeerders en multinationals

In Hongkong groeit het verzet tegen een wet die uitlevering aan China mogelijk maakt. De inwoners zijn bang dat het plan investeerders en multinationals wegjaagt uit de financiële hub.

Voor de tweede keer in vier dagen was het woensdag over de koppen lopen in de straten van Hongkong. Weer schreeuwden tienduizenden inwoners hun ongenoegen uit over de plannen van de regering om een uitleveringswet in te voeren.

Die effent niet alleen de weg voor de overdracht van verdachte Hongkongers aan China. Ook Chinese burgers of buitenlanders die in de miljoenenstad wonen of op doorreis zijn, lopen het risico op een vliegtuig naar Peking gezet te worden om daar voor de rechter te belanden.

De demonstranten stellen de regering van Carrie Lam een ultimatum. Voer de omstreden wet af, anders dreigt een herhaling van het scenario van vijf jaar geleden. Toen was Hongkong twee maanden in de ban van protesten. Die legden wekenlang hele wijken lam.

In opstand

Dat de Hongkongers in opstand komen tegen de uitleveringswet, is geen verrassing. Zij zijn bang steeds meer onder de controle van Peking te komen. Terwijl het behoud van flink wat autonomie centraal stond in de deal die Londen sloot met Peking over de teruggave van zijn ex-kolonie aan China in 1997.

Het nachtmerriescenario is een escalatie die tot een Chinese militaire interventie in de regio leidt. David Zweig Hoogleraar in Hongkong

Dat zelfbestuur én het onafhankelijke rechtssysteem hielpen het gebied sinds 1997 uit te groeien tot een economische groeipool. Het gunstige ondernemersklimaat - met lage belastingen, weinig administratieve rompslomp en het principe van economisch non-interventionisme - lokte heel wat investeerders.

Zowat 1.400 multinationals vestigden er hun regionale hoofdkwartier. Het bruto binnenlands product verdubbelde. Vandaag is de stad de 35ste economie ter wereld, vlak na Ierland en Israël.

Multinationals wegjagen

Heel wat Hongkongers vrezen dat de geplande uitleveringswet investeerders en multinationals gaat wegjagen. ‘Wie kan garanderen dat werknemers van een Amerikaans bedrijf in Hongkong niet plots in een Chinese cel belanden als de handelsoorlog tussen China en de VS escaleert?’

Als het parlement van Hongkong de wet goedkeurt, heeft het Amerikaanse Congres maar een optie: nagaan of Hongkong nog voldoende autonoom beslist en zijn speciale statuut nog wel waard is. Nancy Pelosi Voorzitter Amerikaans Huis van Afgevaardigden

Analisten wijzen erop dat Hongkong vandaag de impact van het handelsconflict tussen Washington en Peking amper voelt. ‘Dankzij haar speciale statuut ontsnapt de regio aan de invoertarieven die de twee economische grootmachten elkaar al enkele maanden opleggen.’

Daarin kan snel verandering komen als China erin slaagt zijn greep op Hongkong te verstevigen, bijvoorbeeld via de uitleveringswet. ‘De wet brengt de bloeiende relatie van de voorbije twee decennia in gevaar. Als het parlement de tekst goedkeurt, heeft het Amerikaanse Congres maar een optie: nagaan of Hongkong nog voldoende autonoom beslist en zijn speciale statuut nog wel waard is’, meent Nancy Pelosi, de voorzitter van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden.

Chinese militaire interventie

De regering in Hongkong lijkt voorlopig niet onder de indruk van alle manoeuvres. Ze stelde het debat over de omstreden wet voor onbepaalde tijd uit. ‘Maar we trekken het voorstel niet in.’