Hongkongse miljardair roept op tot kalmte

De rijkste man van Hongkong wil dat er een einde komt aan de sociale onrust in de stadstaat.

De Hongkongse filantroop en miljardair Li Ka-shing heeft na zijn donatie van 500 miljoen Hongkong-dollar (57,5 miljoen euro) opgeroepen tot kalmte in Hongkong. De oproepen deed hij in lokale kranten.

De rijke zakenman, met een geschat vermogen van 27,5 miljard euro, deed de schenking aan de Technische Universiteit Hongkong. De schenking ging gepaard met een oproep om een einde te maken aan de sociale onrust in de stadsstaat nu de anti-China protesten in hun elfde week ingaan. Over de schenking aan de universiteit zegt de filantroop: