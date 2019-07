'Huawei hielp Noord-Korea stiekem aan gsm-netwerk'

De Chinese technologiereus Huawei heeft Noord-Korea geholpen bij de aanleg en het onderhoud van een commercieel gsm-netwerk. Dat meldt de krant Washington Post. De onthulling kan de spanningen tussen Washington en Peking weer doen toenemen.

De Amerikaanse krant, die goede bronnen heeft in politiek Washington, baseert zijn bericht op ‘bronnen en interne documenten’. Huawei zou de voorbije acht jaar in Noord-Korea rond een hele reeks projecten hebben samengewerkt met een Chinees staatsbedrijf, Panda International Information Technology.

Volgens de bronnen heeft het VS-ministerie van Handel al sinds 2016 een onderzoek lopen naar de praktijken. Daarbij wordt met name bekeken of het Chinese bedrijf de exportcontroles heeft omzeild die in de VS van kracht zijn tegen Noord-Korea.

Huawei was de voorbije maanden al meermaals de inzet van een rondje politiek armworstelen tussen de VS en China. Washington zette Huawei in mei op een zwarte lijst van bedrijven die, om redenen van nationale veiligheid, alleen nog Amerikaanse onderdelen mogen kopen met een speciale vergunning. Vorige maand hief president Donald Trump die verplichting echter weer op om de handelsgesprekken met Peking vlot te trekken.

De VS zeggen al langer dat Huawei, dat officieel een privaat bedrijf is, feitelijk gecontroleerd en gebruikt wordt door de Chinese overheid, onder meer om spionage-opdrachten te faciliteren. Dat Huawei nu met de hulp van een Chinees staatsbedrijf in Noord-Korea aan de slag zou zijn geweest, zal die indruk alleen bevestigen.