IS eist raketaanval Kaboel op in laatste uren van evacuatie

In de laatste uren van de internationale evacuaties uit Afghanistan heeft de lokale tak van Islamitische Staat een rist raketaanvallen op de luchthaven van Kaboel opgeëist.

'Bij de gratie van God hebben soldaten van het kalifaat de internationale luchthaven van Kaboel met zes katjoesjaraketten onder vuur genomen', meldde de terreurgroep Islamitische Staat-Khorasan (IS-K) maandag op de berichtenapp Telegram. De taliban en het Amerikaanse leger hadden eerder op de dag gewag gemaakt van vijf raketaanvallen op de luchthaven. Alle vijf de raketten konden worden onderschept en er vielen geen slachtoffers.

De Amerikanen benadrukten dat de terreuraanslagen geen impact hadden op de laatste evacuatievluchten. Na 31 augustus moeten alle buitenlandse militairen het land hebben verlaten, lieten de taliban bij herhaling weten. De radicale militie nam half augustus de macht over in Afghanistan. Daarop begonnen tientallen landen aan een enorme operatie om buitenlanders en Afghanen het land uit te krijgen.

122.000 Evacuaties Sinds half augustus hebben tientallen landen zowat 122.000 buitenlanders en Afghanen uit Kaboel weggehaald.

Volgens Amerikaanse diplomaten werden sinds half augustus 122.000 mensen via de luchthaven geëvacueerd. Duizenden mensen stroomden de afgelopen weken toe rond de site in de hoop een plek in een vliegtuig te bemachtigen. Veel van hen raakten echter niet weg. De taliban zouden meer dan 100 landen wel garanties hebben gegeven dat mensen met een geldig paspoort ook na 31 augustus het land mogen verlaten.

Droneaanval

In de chaos rond de luchthaven vond donderdag een bloedbad plaats bij een zelfmoordaanslag door IS. Er vielen zeker 140 doden, onder wie 13 Amerikaanse militairen. De VS namen zondag wraak met een droneaanval op een auto waarmee IS-K een aanslag wou plegen. Volgens de taliban vielen bij de aanval ook burgerslachtoffers. Ooggetuigen spraken van acht kinderen die in de buurt stonden.

Wanneer de luchtbrug stopgezet is en de mediagekte voorbij is blijft de meerderheid van de Afghanen in het land. Filippo Grandi VN-vluchtelingencommissaris

De VS waarschuwen dat de terreurdreiging bijzonder groot blijft. Maar volgens de taliban zal IS-K het terrorisme opgeven zodra de buitenlandse troepen het land verlaten. 'We hopen dat de Afghanen onder invloed van IS hun operaties opgeven zodra ze zien dat er een islamitische regering komt zonder buitenlandse inmenging', zei een woordvoerder.