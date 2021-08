‘Ik heb mijn hoofd gebogen voor de Taliban’

‘Mijn ultieme poging om weg te geraken is mislukt. Nu is mijn enige hoop een evacuatie met een van jullie reddingsvliegtuigen’, zegt een Afghaanse vrouwenrechtenactiviste vanuit haar schuilplaats in Kaboel. ‘Alles in onzeker. Het enige wat ik wil, is overleven.’

‘Het is de derde dag ik ondergedoken leef bij vrienden', zegt de 36-jarige Afghaanse vrouw. Ze werkt voor een Belgische ngo. Uit angst voor represailles van de taliban wil ze alleen anoniem getuigen. ‘Ik werk voor een organisatie die onderwijs en gezondheidszorg organiseert voor vrouwen. Ik kom sinds 2008 op voor hun rechten, heb meegedaan aan demonstraties en ben kandidaat geweest voor het parlement. Mijn gezicht is dus bekend in Kaboel. Nu de taliban aan de macht komen, ben ik niet meer veilig.’

‘Maandag heb ik geprobeerd de luchthaven te bereiken, omdat ik dacht via een vriend een ticket te kunnen bemachtigen. Maar toen ik zag dat de mensenmassa te groot was en er geschoten werd, ben ik teruggekeerd. Toen de taliban ons bij een controle tegenhielden, heb ik mijn hoofd gebogen omdat ik hen niet in de ogen durfde te kijken. Dat zegt alles, denk ik.’

‘Vroeger reed ik zelf met de auto, maar dat durf ik niet meer. Met uitzondering van die rit ben ik ook niet meer buitengekomen, net als bijna alle andere vrouwen in Kaboel. Bedrijven, administraties en scholen zijn nog altijd gesloten. Er zijn vandaag wel enkele winkels en restaurants open, maar ik betwijfel of die veel klanten hebben: de mensen zijn bang en blijven binnen.’

‘De burgerluchthaven opent niet snel opnieuw, denk ik. De infrastructuur is vernietigd en er loopt nog altijd veel volk rond. Alleen militaire vluchten zullen dus mensen kunnen evacueren. Omdat ik voor een Belgische organisatie werk, kom ik samen met zes collega’s in aanmerking voor een humanitair visum. Ik hoor dat België vliegtuigen wil sturen om mensen op te halen. Dat is mijn enige hoop in deze donkere tijden.’

‘De luchthaven staat onder controle van de Amerikanen, maar op de weg ernaartoe staan checkpoints van de taliban. Op zondag klonk het dat over twee dagen een nieuwe regering voorgesteld zou worden, maar dat is nog niet gebeurd. Zolang die er niet komt, is het onzeker of mensen zoals ik op de luchthaven zullen raken, als we al de mogelijkheid krijgen om op zo’n vlucht te stappen. Ik hoop echt dat de Belgische regering ons zal steunen.’

Facebook

‘Blijven is op dit moment geen optie. Mijn chauffeur zag al hoe de taliban huizen doorzochten op zoek naar overheidsfunctionarissen. Iedereen in mijn positie is ondergedoken. Ik heb mijn Facebook-account gedesactiveerd zodat ze me niet via die weg kunnen opsporen.’

Toen ik gisteren buitenkwam en hun troepen in de straten zag, wist ik: dit is geen andere taliban dan 20 jaar geleden. Afghaanse mensenrechtenactiviste

Bestaat de kans dat de taliban ruimdenkender zijn geworden? ‘Ik heb de afgelopen dagen gezien dat ze vrouwelijke reporters tolereerden, wat 20 jaar geleden niet denkbaar was. Maar ik denk dat ze zich goed willen voordoen voor de internationale gemeenschap. Toen ik gisteren buitenkwam en hun troepen in de straten zag, wist ik: dit is geen andere taliban dan 20 jaar geleden, wat men ook beweert.’

‘Ze beweren dat vrouwen nu wel zullen mogen werken, en vrijheid zullen genieten. Maar dat is de vrijheid volgens hun normen. De tijd dat ik met vriendinnen al lachend naar een koffiebar kon gaan, komt niet meer terug. Over een zestal maanden komt het islamitisch emiraat echt tot stand, wanneer er een nieuwe grondwet komt. Pas als je de passages ziet die erbij komen of geschrapt worden, krijg je het echte gelaat van de taliban te zien.’

Slag in het gezicht

‘Ik ben enorm ontgoocheld in onze president, die als een dief in de nacht vertrokken is. We horen dat hij op voorhand al een afspraak had met de taliban om te kunnen vluchten, terwijl hij al die tijd beweerde dat hij ons ging beschermen. Na 20 jaar vol moed en inspanningen is dat een slag in het gezicht.’

‘We zijn de Verenigde Staten dankbaar dat ze zo veel gedaan hebben om onze toekomst te beschermen, maar nu overheerst de verbittering. Ze maakten een tactische fout door de Afghaanse regering niet te betrekken in de onderhandelingen, en hebben de taliban fout ingeschat: de beweging heeft zich alleen koest gehouden omdat de militaire dreiging van de VS er was. Nu verandert dat.’