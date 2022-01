‘Ik vrees dat er straks geen vrouwen meer op de Afghaanse tv zullen komen’

Afghanistan is een van de gevaarlijkste landen ter wereld, ook voor journalisten. Bij de jonge en nog onafhankelijke zender Tolonews staan vrouwen voor en achter de camera, hoe risicovol dat onder het talibanregime ook is. ‘Kijk, ze draagt een jeansbroek!’

Een paar ogen houdt door een sleuf in de uitkijktoren de auto’s aandachtig in de gaten. Je raakt namelijk niet zomaar binnen in de redactiekantoren van de nieuwszender Tolonews, in het hartje van Kaboel. Eerst moet je door een detectiepoort en dan door twee gepantserde deuren die nauwlettend bewaakt worden door veiligheidsagenten. De strenge maatregelen zijn het gevolg van tal van bedreigingen en aanvallen waarvan de nieuwszender de voorbije jaren het doelwit is geweest. Als het laatste stalen scherm opzijglijdt, verschijnt een politiewagen van de taliban die op de parking staat. Nog niet lang geleden vormden de islamitische strijders een dodelijke dreiging, vandaag zijn ze studiogasten.

Vlak bij de deur die naar de televisiestudio’s leidt, staat een vitrinekast met verbrande camera’s en verhakkelde microfoons. ‘Dat is ons gedenkteken. De voorbije jaren zijn verschillende collega’s omgekomen bij aanslagen tegen hen’, zegt Zirak Faheem, de hoofdredacteur van Tolonews. Vorig jaar kwamen in Afghanistan zes verslaggevers om. ‘We hebben onder anderen een journalist en een cameraman verloren. Die spullen waren van hen.’ Zijn blik blijft even rusten op een foto van een jongeman met een stoppelbaard die in een zwart hemd is gekleed. ‘1990-2018’, staat onderaan het portret. Zirak slaakt een diepe zucht. ‘Samim was een uitstekende journalist. Het was vreselijk hem te verliezen.’

6.400 Sinds de machtsovername door de taliban verloren meer dan 6.400 journalisten hun baan in Afghanistan.

Journalist was in Afghanistan altijd al een gevaarlijk beroep, maar sinds de snelle - en voor sommigen onverwachte - machtsovername door de taliban op 15 augustus 2021, staan de Afghaanse journalisten voor een ongekende uitdaging. Sindsdien moeten ze werken onder een regime dat hen ronduit vijandig gezind is. Het juk van de taliban is vooral voelbaar op het platteland, waar de lokale verslaggevers geregeld bedreigd, willekeurig opgesloten en soms zelfs geslagen worden. Goedschiks of kwaadschiks proberen de media zich aan te passen aan die nieuwe realiteit, waarin de vroegere zelfmoordterroristen ambtenaren zijn geworden. ‘Soms krijgen we geërgerde telefoontjes van de taliban, nadat we een reportage hebben uitgezonden’, zegt Faheem.

Het is verbazingwekkend dat Tolonews nog altijd uitzendt, terwijl de opstandelingen de zender tijdens de oorlog viseerden. De dag na de val van Kaboel was 90 procent van de medewerkers het land ontvlucht. Een kleine groep werknemers, onder wie een directielid, een nieuwslezer en een cameraman, vormde de enige uitzondering. ‘We hadden geen flauw idee of we erin zouden slagen nog langer uit te zenden, maar we moesten het koste wat het kost blijven proberen. Een scherm dat plots op zwart ging, zou op zo’n kritiek moment alleen nog maar meer paniek zaaien’, herinnert zich een van de betrokkenen, die liever anoniem blijft.

Tolonews bleef uitzenden tijdens de val van Kaboel, en doet dat tot op vandaag. ‘Natuurlijk zijn er verschillen tussen vroeger en nu’, zegt de hoofdredacteur. ‘In het verleden spraken we over de taliban, maar tegenwoordig verplichten ze ons om Islamitisch Emiraat te zeggen. Er zijn nog meer woorden en uitdrukkingen die we sindsdien gebruiken om hen niet tegen ons in het harnas te jagen. We moeten regels volgen, maar voorlopig hebben we onze onafhankelijkheid kunnen bewaren. We werken voort en maken gebruik van de vrijheid die ons gegund is.’

Faheem wijst naar de vele schermen aan de wand van het redactielokaal. Op een concurrerende Afghaanse zender, die een tv-serie uitzendt, zijn de lichamen van de actrices zorgvuldig onherkenbaar gemaakt.

Schermvullende weergave De newsroom van de televisiezender Tolonews. Er werken nu meer vrouwen dan voor de taliban aan de macht kwamen. ©Adrien Vautier

Op dat moment verschijnt Muzalefa Kakar in de studio. Ze is een Afghaanse activiste die is uitgenodigd om commentaar te geven op de beslissing van de taliban om de secundaire scholen voor meisjes te sluiten. ‘Waarom laten ze die meisjes niet naar school gaan om te studeren? Waarom hebben ze het daar zo moeilijk mee? Waarom willen ze de scholen niet opnieuw openen? Het is allemaal zo onduidelijk’, klaagt ze, ongesluierd, een uur voor ze op het scherm zal verschijnen.

Vrouwen worden niet alleen uitgenodigd als studiogasten, ze worden de jongste weken ook massaal in dienst genomen om de werknemers te vervangen die het land zijn ontvlucht. Vandaag werken meer vrouwen op de redactie van Tolonews dan voor de val van de Islamitische Republiek in augustus 2021. Zelfs het ochtendprogramma wordt gepresenteerd door een vrouw, de 22-jarige Tahmina Ousmani.

Met haar beugel en haar engelengezichtje lijkt ze nog een puber, maar zodra de camera’s beginnen te draaien, is ze een en al professionalisme. Ook al zijn hier en daar spottende opmerkingen van haar collega’s te horen. ‘Kijk! Ze draagt een jeansbroek!’

Ousmani maakt zich rustig klaar om het nieuws van 11.00 uur te presenteren. ‘Waar maak je je zorgen over?’, glimlacht ze. ‘Op het scherm is alleen mijn bovenlichaam te zien. Wat ik daaronder draag, is niet belangrijk.’

Verslaggevers Zonder Grenzen

In de nasleep van de val van het islamitische regime, na de aanslagen van 11 september 2001, werden in Afghanistan tientallen kranten en radio- en televisiestations opgericht, met internationale financiële ruggensteun. Toen de taliban 20 jaar later opnieuw aan de macht kwamen, en de internationale gemeenschap zich uit het land terugtrok, betekende dat voor een aantal media de doodsteek. Sinds 15 augustus 2021 verloren meer dan 6.400 journalisten hun baan. ‘De belangrijkste verklaring is economisch. Er is geen buitenlandse financiering meer’, zegt Reza Moini, de verantwoordelijke voor de regio Iran-Afghanistan bij Verslaggevers Zonder Grenzen.

Voor vrouwelijke journalisten kwam de klap nog harder: na de herovering door de taliban viel hun aantal terug van 700 naar minder dan 100. Vandaag is de toestand licht verbeterd, vooral dankzij media als Tolonews, die niet geaarzeld hebben om vrouwen in dienst te nemen - ondanks de moeilijke omstandigheden.

‘Natuurlijk is mijn familie bang en maakt ze zich ongerust over mij’, geeft Ousmani toe. ‘Maar ze staan ook achter mij, want als vrouwen stoppen met werken en niet langer op de televisie verschijnen, verdwijnen ze helemaal uit de media. Dan zullen andere meisjes ook niet meer worden aangemoedigd ons voorbeeld te volgen. De aanwezigheid van de taliban is erg beangstigend, maar ondanks de risico’s houd ik goed stand.’

Toch zijn er een heleboel vrouwen die niet meer aan het werk durven te gaan. Lina - niet haar echte naam - was omroepster bij een tv-zender uit dezelfde groep als Tolonews. Op 17 augustus heeft ze haar ontslag ingediend uit angst voor de taliban, nadat ze in het verleden al bedreigd was. ‘Ik ben bang dat binnenkort geen vrouwen meer op de tv te zien zullen zijn’, zegt de jonge vrouw van 26. ‘Ik geloof niet dat iemand nog onafhankelijk kan werken in dit land. Zeker de vrouwelijke journalisten niet.’