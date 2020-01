'Impact Irancrisis op Vlaamse bedrijven is beperkt'

De jongste crisis tussen de Verenigde Staten en Iran verandert weinig aan de Vlaams-Iraanse handelsrelaties, zegt Flanders Investment & Trade. Die kenden de voorbije twee jaar hoe dan ook een enorme terugval.

De oplopende spanningen tussen Iran en de Verenigde Staten zullen weinig impact hebben op de Vlaams-Iraanse handelsrelaties, zegt Claire Tillekaerts, de topvrouw van Flanders Investment & Trade (FIT). 'Ons kantoor in Teheran blijft gewoon open en we houden er de vinger aan de pols.'

46,7 procent De Vlaamse export naar Iran daalde in de eerste negen maanden van 2019 met 46,7 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar.

Sinds de Verenigde Staten zich in 2018 uit de Irandeal terugtrokken en weer sancties tegen het land invoerden, stonden de bilaterale handelsrelaties hoe dan ook al op een laag pitje. In 2018 bedroeg de Vlaamse export naar Iran 385,23 miljoen euro per jaar, een daling van 29,7 procent tegenover een jaar eerder.

In de eerste negen maanden van 2019 kromp de export verder naar 161,2 miljoen euro, een daling met 46,7 procent tegenover dezelfde periode het jaar voordien.

Amerikaanse sancties

'De activiteiten van de FIT in Iran blijven beperkt', zegt Tillekaerts. 'Veel bedrijven durven geen handel met Iran te drijven door de Amerikaanse sancties en de aanhoudende moeilijkheden met het betalingsverkeer. Gezien de moeilijke economische situatie in het land ondersteunen wij nu vooral Vlaamse bedrijven die nog altijd in en met het land handel voeren, ondanks alle moeilijkheden.'

De jongste Irancrisis verandert daar weinig aan. 'We verwachten weinig directe gevolgen, maar de spillovereffecten kunnen wel significant zijn. De spanningen in de regio lopen hoog op. De olieprijzen gingen omhoog en de Amerikaanse bondgenoten in het Midden-Oosten zijn op hun qui-vive. Alles hangt nu van de reactie van Iran af. Via ons kantoor in Teheran houden we de situatie nauwgezet in de gaten.'