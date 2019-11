‘In China word je meer dan elders besnuffeld'

Gezien de grootschalige surveillance in China is het geen verrassing dat automatische programma’s proberen in te breken om malware voor spionage te installeren.

Kenners vinden het niet verbazend dat de Belgische zending die vorige week China aandeed het doelwit was van cyberaanvallen. ‘Dat is de realiteit in China. Maar het kan elders ook.’

De deelnemers aan de prinselijke zending in China vorige week werden volgens een aanwezige Belgische specialist in cyberveiligheid door hackers bestookt. Het is niet onmiddellijk duidelijk of het om een heel gerichte cyberaanval op de hooggeplaatste Belgische bezoekers ging of om business as usual op het Chinese grondgebied.

Maar de berichten worden ernstig genomen. Maandag besprak het Strategisch Comité voor Inlichtingen en Veiligheid de kwestie op een vergadering, vernam De Tijd. De verschillende inlichtingen- en veiligheidsdiensten van ons land zullen informatie uitwisselen en eventueel verdere actie ondernemen.

Een collega vond op een Chinese hotel kamer ooit zijn laptop met de harde schijf er ondersteboven in. Bart Preneel professor internetveiligheid

Experts in cyberveiligheid kijken niet op van wat gebeurd is. ‘De verhalen over de schaal waarop China controle probeert uit te oefenen op inwoners en bezoekers zijn bekend’, zegt de Leuvense professor Bart Preneel, een autoriteit in internetveiligheid. ‘Dat gaat zodanig ver dat een van onze medewerkers ooit meemaakte dat de harde schijf van zijn laptop die in de hotelkamer was blijven liggen omgekeerd in de computer zat.’

Automatisch

Gezien de grootschalige surveillance in China is het geen verrassing dat automatische programma’s proberen in te breken om malware voor spionage te installeren. Hackers, vanuit de overheid of bedrijven, proberen op die manier aan gevoelige informatie te geraken.

China spant misschien de kroon, maar het is zeker niet het enige land waar dat gebeurt, wordt gezegd. ‘Verbind hier in België een onbeschermd toestel met het internet, en je zal ook snel portscans detecteren.’ Dergelijke scans zijn manieren om computers of smartphones te ‘besnuffelen’ en eventuele veiligheidslekken op te sporen, een mogelijke voorbode van een aanval.

Wie China of andere gevoelige plaatsen bezoekt, kan zich tot op zekere hoogte beschermen tegen hackers. Sowieso is een VPN-verbinding, een soort beveiligde tunnel, een must. Het is ook aangewezen maagdelijk nieuwe of zo leeg mogelijke toestellen mee te nemen. ‘En waak erover dat je al je veiligheidsupdates uitvoert. Je moet altijd opletten en je kan maar beter uitgaan van het ergste’, zegt de ethische hacker Inti De Ceukelaire. ‘Ik verwijder berichten en e-mails. Zo breng je zeker geen andere mensen in gevaar.’

‘Bij veel bedrijven is het standaardbeleid toestellen te vernietigen na de terugkeer uit China’, zegt Preneel. ‘Bij werknemers van Google vliegen de laptops in de vuilbak. Bij het Amerikaanse leger worden de harde schijven eruit gehaald. Hoe ver je daarin gaat, hangt af van hoe paranoïde je wil zijn.’

Waterdichte zekerheid heb je helaas nooit, luidt het. ‘Als het echt om een heel doelgerichte aanval gaat, kunnen hackers evengoed van de andere kant van de wereld in je toestel geraken.’