India bombardeert trainingskamp in Pakistaans deel Kasjmir

De spanningen tussen India en Pakistan lopen verder op nu de Indiase luchtmacht voor het eerst sinds de jaren 70 bombardementen in het betwiste grensgebied heeft uitgevoerd.

De Indiase luchtmacht heeft dinsdagochtend een kamp van islamitische strijders in het Pakistaanse deel van Kasjmir gebombardeerd. Het reageerde zo op een zelfmoordaanslag eerder deze maand, waarbij 40 Indiase soldaten werden gedood. De militaire actie dreigt de spanningen tussen de aartsrivalen Pakistan en India te doen escaleren.

Bij de operatie hebben we een groot aantal terroristen, trainers, bevelhebbers en zelfmoordterroristen geëlimineerd.

'India heeft vandaag in alle vroegte het grootste trainingskamp van Jaish-e-Mohammed (Leger van Mohammed, red.) aangevallen', zei de Indiase minister van Buitenlandse Zaken op een persconferentie. 'Bij de operatie hebben we een groot aantal terroristen, trainers, bevelhebbers en zelfmoordterroristen geëlimineerd.'

300 doden

Een bron bij de Indiase overheid heeft het over 300 doden, maar Pakistan ontkent dat er slachtoffers vielen. Volgens India was het bombardement noodzakelijk omdat de groep nieuwe aanslagen aan het voorbereiden was.