India en Pakistan op rand van oorlog in Kasjmir

Pakistan heeft twee Indiase vliegtuigen neergeschoten nadat India bombardementen had uitgevoerd op het Pakistaanse deel van Kasjmir. De wereld volgt de situatie met argusogen.

‘De geschiedenis leert ons dat oorlogen vol misrekeningen zitten. De vraag is of we ons een misrekening kunnen veroorloven met de wapens die we hebben.’ De Pakistaanse premier Imran Khan riep gisteren op de spanningen tussen zijn land en India niet verder te laten escaleren, verwijzend naar de atoomwapens die beide landen bezitten. ‘We moeten het gezond verstand laten zegevieren. Laten we samenzitten en praten.’

De reden voor de oproep is de groeiende vijandigheid tussen de buurlanden. Pakistan voerde woensdag luchtaanvallen uit op het Indiase deel van Kasjmir en claimde twee vliegtuigen te hebben neergeschoten en een piloot gevangen te hebben genomen. India zei dat er enkel een gevechtsvliegtuig was neergestort door technische problemen en beweerde dat het een Pakistaans vliegtuig had neergehaald. Na de gebeurtenissen sloot Pakistan zijn luchtruim en gingen zes luchthavens in het noorden van India dicht.

Zelfmoordaanslag

De acties kwamen een dag nadat Indiase straaljagers voor het eerst sinds een oorlog in 1971 een aanval op het Pakistaanse deel van Kasjmir hadden uitgevoerd. Het doelwit waren de militanten van Jaish-e-Mohammed, een beruchte islamitische groepering die op Valentijn een zelfmoordaanslag pleegde waarbij zeker veertig jonge Indiase paramilitairen werden gedood. In de nasleep van de aanslag beschuldigde India Pakistan ervan militante groeperingen vrij spel te geven en dreigde het terug te slaan. Sindsdien liepen de spanningen dramatisch op.

Het vooral hindoeïstische India en het islamitische Pakistan stevenen niet voor het eerst op een gewapend conflict in Kasjmir af. Sinds de onafhankelijkheid van het Verenigd Koninkrijk in 1947 is het gebied opgesplitst in een Indiaas en een Pakistaans deel, tot onvrede van beide landen. Beide claimen de hele regio, die het strijdtoneel van twee oorlogen was. Daarbovenop bestaat in Indiaas Kasjmir, waar overwegend moslims wonen, een sterke stroming om aan te sluiten bij Pakistan. De jongste jaren laaiden die anti-Indiase gevoelens nog meer op door het repressieve optreden van het Indiase leger.

Hindoenationalisme

Opflakkeringen van geweld zijn dus eigen aan de regio, maar het is bijna 50 jaar geleden dat de twee landen een militair offensief voerden binnen de grenzen van het andere land. Toch is de kans klein dat het tot een oorlog komt. Dat India dinsdag het Pakistaanse deel bombardeerde, lijkt vooral ingegeven door electorale motieven. De Indiërs trekken in mei naar de stembus en premier Narendra Modi, die in 2014 een ongekende overwinning behaalde met zijn rechts-conservatieve Bharatiya Janata Partij (BJP), doet het slecht in de peilingen. In recente deelstaatverkiezingen stelde de BJP teleur en dus grijpt de partij terug naar een aloud succesrecept: inspelen op het hindoenationalisme.

Gevaarlijkste grens ter wereld

Ook Pakistan, dat in lastige financiële papieren zit, is niet gebaat bij een oorlog. Maar een ongeluk is snel gebeurd. En als het echt tot een gewapend treffen tussen beide atoommachten komt, zijn de gevolgen gigantisch. De voormalige Amerikaanse president Bill Clinton noemde de bestandslijn die Kasjmir in een Indiaas en Pakistaans deel verdeelt niet voor niets ‘de gevaarlijkste grens ter wereld’.