India geeft startschot voor mammoetvaccinatie

Een Covid-19 testsite in Mumbai. India telt na de Verenigde Staten het hoogste aantal besmettingen in de wereld

Met de goedkeuring van twee lokaal geproduceerde vaccins start de uitdaging om de 1,3 miljard inwoners van het subcontinent in te enten.

Enkele dagen na het Verenigd Koninkrijk en Argentinië keurt nu ook India het vaccin goed dat Oxford University samen met de Britse farmareus AstraZeneca ontwikkelde. Dat vaccin wordt lokaal geproduceerd door The Serum Institute, dat financiële rugdekking kreeg van de Bill & Melinda Gates Foundation.

De Indiase geneesmiddelenwaakhond geeft tegelijk ook groen licht aan een lokaal door Bharat Biotech ontwikkeld vaccin, ook al loopt daar nog de derde en laatste klinische testfase.

De haast is begrijpelijk: India is na de Verenigde Staten het zwaarst getroffen land ter wereld, met volgens de onderzoekers van Johns Hopkins University meer dan 10 miljoen besmettingen. Ook de economische impact is enorm. Het virus dreigt miljoenen Indiërs weer in armoede te storten: het Internationaal Monetair Fonds vreest dat de lokale economie dit jaar meer dan 10 procent krimpt.

Met de goedkeuring wacht nu een enorme logistieke uitdaging: de vaccins bij de 1,3 miljard inwoners in het uitgestrekte land brengen. Thekkekara Jacob John, een viroloog in de zuidelijke staat Tamil Nadu, raamt in The New York Times dat India het aantal gezondheidsmedewerkers voor de vaccinatie zal moeten verdubbelen naar 5 miljoen. En dat leger nieuwe medewerkers moet onder meer leren hoe ze de vaccins voldoende gekoeld van de treindepots naar de vaccinatiecentra kunnen brengen.

'De uitdaging ligt niet in de grote steden', zegt John. 'Wel in het platteland, waar het echte India is.' De viroloog waarschuwt ook dat de overheden een enorme taak wacht om de vooroordelen over de vaccins te counteren. In chatgroepen op Whatsapp, waar veel Indiërs hun informatie halen, circuleren de wildste geruchten over nevenwerkingen.