India schiet voor het eerst satelliet uit de ruimte

'Onze wetenschappers hebben een satelliet neergehaald op een afstand van 300 kilometer', zei de hindoeïstisch-nationalistische leider. Hij benadrukte dat niemand zich bedreigd hoeft te voelen door de test. 'Ons doel is vrede te brengen en niet om een oorlogssfeer te creëren. Dit is niet gericht tegen welk land dan ook', zei hij.

Gunstig moment

De Zuid-Aziatische kernmacht met 1,3 miljard inwoners heeft een ambitieus ruimteprogramma. Vorig jaar kondigde Modi nog aan dat India voor de 75ste verjaardag van de Indiase onafhankelijkheid in 2022 een ​​bemande vlucht naar de ruimte wil sturen. Met de antisatelliettest is India een gevestigde mogendheid in de ruimte geworden, vindt de premier. Hij zegt dat India pas het vierde land is met een antisatellietwapen, na de Verenigde Staten, Rusland en China.