India trekt grondwettelijke autonomie van Kasjmir in

Strijd om land

Een van de privileges in het betrokken grondwetsartikel 35A stipuleert dat mensen van buiten de staat geen grond mogen kopen in Jammu en Kasjmir. Veel Kasjmiri vrezen dat een intrekking ervan zal leiden tot een fundamentele verandering van de demografie van het territorium.

Sinds de onafhankelijkheid van het vroegere Brits-Indië en de opsplitsing in India en Pakistan in 1947 strijden de twee landen om de heerschappij over Kasjmir. Ze vochten al twee oorlogen uit over het betwiste gebied. India beheerst het centraal en het zuidelijk deel terwijl Pakistan het noordwestelijk deel bestuurt. Het noordoostelijk deel is dan weer in handen van de Chinezen.