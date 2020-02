India viert begrotingstouwen om economie zetje te geven

De Indiase regering zal voor het derde jaar op rij haar begrotingsdoelstelling niet halen. In het huidige begrotingsjaar, dat tot einde maart loopt, was het de bedoeling het tekort op de begroting niet hoger dan 3,3 procent te laten oplopen. Dat zal niet lukken. Het begrotingstekort zal aandikken tot 3,8 procent van het bruto binnenlands product. Voor het komende jaar streeft India naar een tekort van 3,5 procent.

Om de economie aan te vuren heeft het ministerie van Financiën daarnaast de persoonsbelastingen verlaagd. Dat moet de consumptie ten goede komen. De Indiase economie zal dit jaar (april 2019 – maart 2020) naar verwachting slechts met 5 procent groeien. Dat is de kleinste groei in meer dan tien jaar. De werkloosheid staat bovendien op het hoogste peil in vier decennia.

Minister van Financiën Nirmala Sitharaman stelde haar begroting zaterdag voor in het Indiase parlement. ‘Dit is een begroting die de inkomens doet stijgen en de koopkracht opkrikt’, zei ze bij het begin van een twee en een half uur durende toespraak. De aangekondigde belastingverminderingen zullen de overheid 400 miljard roepie (5 miljard euro) kosten.

Om de staatskas te spijzen zal de regering-Modi ook het privatiseringsbeleid voortzetten. Momenteel is een poging aan de gang om Air India te privatiseren. Het is voorts de bedoeling om het overheidsbelang in Life Insurance Corporation, de grootste verzekeraar in het 1,3 miljard inwoners tellende land, te verkopen.